Metropoll Araştırma'nın son anketinde Cumhur ve Millet İttifakı arasındaki fark yüzde 0.3 çıktı

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28 ilde yapılan son seçim anketine iki ittifak arasındaki fark damga vurdu

Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine giriyor. Seçim günü dönemi yaklaştıkça, bilindik anket şirketleri tarafından yapılan anketlere de vatandaşlar tarafından daha sık ilgi gösteriliyor.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK YÜZDE 0.3

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin araştırmasında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soru su soruldu. Ankette Millet İttifakı diyenlerin oranı yüzde 39.5 olarak belirlenirken, Cumhur İttifakı diyenlerin oranı ise 39.8 olarak belirlendi.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Ankete göre kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 33.8 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti'yi yüzde 25.0 ile CHP ikinci sırada takip etti. İYİ Parti yüzde 14.5 ile üçüncü sırada yer alırken HDP yüzde 11.2 iki ile dördüncü sıradaki parti oldu.

MHP YÜZDE 6 SEVİYELERİNDE

MHP yüzde 6 oranında oy alırken, onu yüzde 2.8 ile DEVA Partisi ve yüzde 2.00 ile Zafer Partisi takip etti. Son anketten çıkan sonuçların siyasette ittifaklar açısından önemli anlam işaret ettiği belirtildi.