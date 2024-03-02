Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu\'nda Anadolu Ajansı\'nın standını ziyaret etti

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) global iletişim ortağı Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret etti.
Çavuşoğlu, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen forumda yer alan AA'nın standına ziyarette bulunarak bilgi aldı.
Ziyarette Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Çavuşoğlu'na, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabını hediye etti.
"Kanıt kitabı, katliamın hesabının sorulması için önemli"
Kitabı inceleyen Çavuşoğlu, Gazze'deki soykırımın, katliamın hesabının sorulması için belge ve görselleri derleyen AA'ya "Kanıt" kitabı için teşekkür etti.
ADF'nin bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'na en güçlü desteği AA verdi. Tüm arşivlerini açtı, burada düzenlediğimiz sergiler ve diğer çalışmalarımızda özellikle forumun tüm dünyaya tanıtılmasında büyük katkınız oldu. 13 dilde yayınlar yapıyorsunuz. ADF, dünyada ses getiren forum haline geldi. Bunda AA'nın katkısı büyük, teşekkür ederim. Forum sürecinde başından beri önemli yayınlar yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Özhan da İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin, "Kanıt" isimli kitapta toplandığını kaydetti.
Saldırıların, insan hakları temel prensiplerini ve uluslararası hukuk ilkelerini bütünüyle ihlal eden boyutta olduğuna dikkati çeken Özhan, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" davasında da kitabın delil olarak dosyaya konulduğunu hatırlattı.
Kanıtlara her gün yenilerinin eklendiğini belirten Özhan, "Uluslararası platformlarda hem de devlet başkanları düzeyinde Gazze'deki insan hakları ihlallerini aynı sorumluluk bilinciyle dünya gündemine taşıma kararlılığındayız." dedi.
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Atakum Belediye Başkan Adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütünde uçarken anlattı. Başsan, hayal ettiği Atakum'u diğer adayların vaat ettiği Atakum'dan farklı olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Fidan, AA'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'te AA standına ziyarette bulundu. Bakan Fidan'ı, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz karşıladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Salihli'de; "Biz kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini kimseyi dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız ve artık bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarları koruyanlara karşı halkın, kentin çıkarlarını korumak için, kent suçlarına engel olmak için oylarınıza talibiz. 31 Mart’a kadar durmadan, duraksamadan çalışıp hep beraber bu seçimi kazanacağız" dedi.
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