MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli genel başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika
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Politika

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli genel başkanlığa yeniden seçildi

Ankara Spor Salonu'nda yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi. Kurultayda 1295 delegenin oy kullandığı ve Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak 11. kez genel başkan seçildiği açıklandı. Kurultayda ayrıca Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri de belirlenecek.

17.03.2024 13:45
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MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli genel başkanlığa yeniden seçildi - Son Dakika

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