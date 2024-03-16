MHP, 14. Olağan Büyük Kurultayını Gerçekleştirecek

Siyasi tarihinde 13 olağan büyük kurultay gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda 14. Olağan Büyük Kurultayını yapacak.
"Türk milliyetçiliği fikrinin siyasi temsilcisi" olarak nitelendirilen parti, 1969 yılının 8-9 Şubat tarihlerinde Adana'da yapılan büyük kurultayda, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinin adını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirmesiyle kuruldu. Partinin kurultaydan sonra toplanan ilk genel idare kurulunda, ambleminin "üç hilal" olması kararlaştırıldı, Ülkü Ocakları için de "hilal içinde kurt" amblemi benimsendi. Siyasi tarihinde 13 olağan kurultay gerçekleştiren MHP, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.
MHP, 12 Eylül 1980 darbesinde kapatıldı
İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, MHP, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatıldı. 1983'te yeni partilerin kurulmasına izin verilince Mehmet Pamak tarafından kurulan Muhafazakar Parti tarafından temsil edildi. Muhafazakar Parti ise 1985'de adını Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olarak değiştirdi. 1987 referandumundan sonra Alparslan Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca MÇP Genel Başkanı oldu. MÇP'nin 24 Ocak 1993'teki Genel Kurulu'nda, delegelerin oy birliğiyle partinin adı yeniden MHP oldu ve genel başkanlığa tekrar Alparslan Türkeş seçildi.
Bahçeli, 1997 yılında ilk kez genel başkanlığa seçildi
Alparslan Türkeş'in 4 Nisan 1997'de vefat etmesinin ardından 6 Temmuz 1997'de yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Devlet Bahçeli kazandı ve MHP Genel Başkanlığına seçildi. Bahçeli, 23 Kasım 1997'ye gerçekleştirilen 5. Olağan Kurultayı'nda tekrardan genel başkanlık görevine getirildi. MHP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda tekrar aday olan Devlet Bahçeli, 5 Kasım 2000'de yeniden genel başkanlığa seçildi. Bahçeli, 12 Ekim 2003'teki 7. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar aday oldu ve genel başkanlığa yeniden seçildi. Bu kongrede Bahçeli'nin karşısında aday olarak çıkan Koray Aydın 137 oy aldı.
8. Olağan Büyük Kurultayı'nda Bahçeli tek aday gösterildi
Bahçeli, tek aday olarak gösterilerek tekrar genel başkan seçildiği 19 Kasım 2006'daki MHP 8. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 127 oy aldı. Devlet Bahçeli'nin bin 171 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildiği MHP 9. Olağan Büyük Kurultayı, genel başkan adayları Ahmet Reyiz Yılmaz ve Hakkı Şafak Ses'in salona gelmemesi nedeniyle tek adayla yapıldı. MHP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 6'ncı kez genel başkan seçilen Bahçeli, kongrede 2 adaya karşı yarıştı. Bahçeli'nin rakipleri Koray Aydın 441 oy alırken, Musavat Dervişoğlu ise 48 oy aldı. Bahçeli, 21 Mart 2015'teki MHP'nin 11'inci Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday olarak gösterildi ve bin 149 oy alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. 18 Mart 2018'de gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda salonda hazır bulunan bin 176 delegenin tamamının imzasıyla genel başkanlığa tek aday gösterilen Devlet Bahçeli, yeniden genel başkanlığa seçildi. 18 Mart 2021'de pandemide gerçekleştirilen 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda bin 277 oy olan Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 10. kez seçildi. Ayrıca, 13. Olağan Büyük Kurultayı'na pandemi nedeniyle covid-19 testi pozitif çıkan 36 delege katılamamıştı.
14. Olağan Kurultayı 17 Mart'ta yapılacak
MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP, kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak. Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.
Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak. - ANKARA
Son Dakika › Politika › MHP, 14. Olağan Büyük Kurultayını Gerçekleştirecek - Son Dakika
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kırcalı, burada partililerle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdiği özverili çalışmaları ve yüksek başarı oranını vurguladı. Daha sonra 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu ile tekstil atölyesi ve sanayi esnafını ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven de katıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek olan 18 Mart töreni için hazırlıklar sürüyor. Çevre düzenleme projesi tamamlandıktan sonra ağaç dikimi yapılan alana 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları da devam ediyor.
71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller...
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda örgüt lideri ve diğer üyeleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki silahlı şiddet olaylarının önüne geçmek için yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı. Ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanmasını sağlayan uygulama ile 'kasten öldürme' oranı yüzde 70,2, 'kasten yaralama' ise yüzde 44,7 azaldı. Vali Köşger, Adana'nın refaha kavuşması için uygulamalara devam edeceklerini belirtti ve 'Texas' ya da çete şehri imajına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir'deki Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi ve projelerinden bahsetti.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi ve Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek verdi. Özdemir, göreve geldiklerinde bir çalıştay düzenleyerek sorunları ele alacaklarını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı, duygusal bir havada yapıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin halkıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Seçer, Gülnar'da yurttaşlarla buluşarak, yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi ve destek istedi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin yol, içme suyu, kanalizasyon gibi ihtiyaç duyulan hizmetleri yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?