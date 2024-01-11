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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Sivas belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı. Partinin yetkili kurullarının değerlendirmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. MHP'nin adayları arasında Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars ve Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yer alıyor.

MHP, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 55 adayını açıkladı
11.01.2024 - 18:05,
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Sivas belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars ve Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

Kaynak: AA
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Aksaray, Sivas, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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