MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için 55 belde belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin 55 belde belediye başkan adayını açıkladı.
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin adaylarını açıklamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sayın Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 13. etap olarak adaylıkları kesinleşen 55 Belde Belediye Başkan Adayını açıkladı.
MHP'nin Kütahya'da Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
"Çukurca Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Tosun, Eskigediz Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, Gökler Belde Belediye Başkan Adayı Yüksel Arık, Yenikent Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca, Seyitömer Belde Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk, Akdağ Belde Belediye Başkan Adayı Fethi Özel, Çitgöl Belde Belediye Başkan Adayı Yüksel Ünal, Demirci Belde Belediye Başkan Adayı Rıza Kaplan, Güney Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Çavdar, Kuşu Belde Belediye Başkan Adayı Murat Güntaş, Naşa Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Örenç, Balıköy Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Artun, Kuruçay Belde Belediye Başkan Adayı Rengül Atıcı, Tepecik Belde Belediye Başkan Adayı Halil Yeşil, Tunçbilek Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Düzgün."
MHP'nin Muş'ta Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
"Elmakaya Belde Belediye Başkan Adayı Bülent Oğan, Erentepe Belde Belediye Başkan Adayı Cüneyit Aydemir, Rüstemgedik Belde Belediye Başkan Adayı Doğukan Tekin, Sarıpınar Belde Belediye Başkan Adayı Oktay Akdeniz, Uzgörür Belde Belediye Başkan Adayı Enver Yağmur, Yoncalı Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Meyveli, Düzkışla Belde Belediye Başkan Adayı Mehmet Sakmuk, Altınova Belde Belediye Başkan Adayı Mecit Baycu, Konakkuran Belde Belediye Başkan Adayı Şehmuz Yıldırım, Karaağaç Belde Belediye Başkan Adayı Emrah Miroğlu, Kırköy Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldırak, Kızılağaç Belde Belediye Başkan Adayı Sinan Şakar, Konukbekler Belde Belediye Başkan Adayı Ümit Çetinkaya, Serinova Belde Belediye Başkan Adayı Şah İsmail Yalınkılıç, Sungu Belde Belediye Başkan Adayı Sedat Özcan, Yaygın Belde Belediye Başkan Adayı Furkan Yalçın, Yeşilova Belde Belediye Başkan Adayı Hakan Kartı."
MHP'nin Niğde'de Belde Belediye Başkan Adayları şöyle:
"Karakapı Belde Belediye Başkan Adayı İmdat Daysal, Keçikalesi Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Bahçeli Belde Belediye Başkan Adayı Bülent Gözüpek, Çukurkuyu Belde Belediye Başkan Adayı Ahmet Halisdemir, Kemerhisar Belde Belediye Başkan Adayı Sami Yorgun, Azatlı Belde Belediye Başkan Adayı Kasım Polat, Bozköy Belde Belediye Başkan Adayı İmdat Binici, Divarlı Belde Belediye Başkan Adayı İsa Çınar, Aktaş Belde Belediye Başkan Adayı Erdoğan Şevenk, Alay Belde Belediye Başkan Adayı Cafer Eryılmaz, Bağlama Belde Belediye Başkan Adayı Murat Karakuzu, Değirmenli Hüseyin Uzel, Dündarlı Belde Belediye Başkan Adayı Yunus Emre Çıkan, Edikli Belde Belediye Başkan Adayı Ayhan Aktaş, Gümüşler Belde Belediye Başkan Adayı Recep Çaymaz, Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayı Recep Doğ, Karaatlı Belde Belediye Başkan Adayı Mesut Salik, Kiledere Belde Belediye Başkan Adayı Ali Demirbaş, Konaklı Belde Belediye Başkan Adayı İrfan Ercan, Orhanlı Belde Belediye Başkan Adayı Yılmaz Erdiç, Sazlıca Belde Belediye Başkan Adayı Mustafa Günaydın, Yeşilgölcük Belde Belediye Başkan Adayı Ramazan Tuncay, Yıldıztepe Belde Belediye Başkan Adayı Ömer Kılıçaslan." - ANKARA
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