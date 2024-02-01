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MHP Adana ilçe başkanlıkları ve Hüseyin Sözlü parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika
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Politika

MHP Adana ilçe başkanlıkları ve Hüseyin Sözlü parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı

MHP Adana ilçe başkanlıkları ve Hüseyin Sözlü parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı. Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. - ANKARA

01.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de başdanışmanlık görevinden alınarak merkez disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Adana ilçe başkanlıkları ve Hüseyin Sözlü parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Adana ilçe başkanlıkları ve Hüseyin Sözlü parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika
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