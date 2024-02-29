MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı.
Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar yer yer tezahüratlarda bulunarak, sloganlar atarak Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başta olmak üzere yerel seçim yarışında aday gösterilen başkan adaylarına sevgi gösterisinde bulundular.
Aydıntepe, Demirözü, Gökçedere ve Arpalı belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtılmasının ardından Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı, başkanlık yaptığı dönemlerde gerçekleştirdiği projelerin sinevizyon gösterisi vatandaşlara izletildi.
Sinevizyon gösterimi sonrasında 5 yıllık görev süresi boyunca yapımı tamamlanan, devam eden projeleri anlatan Başkan Pekmezci, yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçireceği projeleri de toplantıda tanıttı.
Açıkladığı ve değindiği konulardan Bayburtlulardan büyük alkış toplayan Başkan Pekmezci, konuşmasında şunları kaydetti: "Destanlar yazacağız, var mısınız destan yazmaya? Biz sizlerle bir yola çıktık, kader birliği ettik ve size layık olma adına gecelerimizi, gündüzlerimizi sizin için feda ettik. Siz buna layıksınız, size layık olmaya gayret ettik aziz hemşehrilerim.
Bayburt Belediyesi kapısına gelip de geri dönen hiçbir vatandaşımız olmadı. Bizim hiç kimseyle bir kavgamız, bir gürültümüz, farklı bir boyutta bir çalışmamız olmadı. Biz sizinle beraber bir gönül yolculuğuna çıktık, Allah'ın izniyle o yolda başarılı olduk ve size layık olmaya gayret ettik.
Bize tevdi ettiğiniz görevde bırakın yaptıklarımızı, şunları, bunları sizin çöpünüze sahip olmanın onurunu yaşadık. Sizin paranızı, pulunuzu, malınızı, yetim hakkını kimseye yedirmedik. Mazlumu kimseye ezdirmedik çünkü biz sizin bir parçanız, kardeşiniz, abiniz olarak size layık olmaya çalıştık.
Hayatımız boyunca kamu malını başkalarına peşkeş çekme gibi bir düşüncemiz hiç olmadı. Allah'a hamd ediyorum ve şükrediyorum ki her zerresinde sizin hakkınızın olduğuna inandığım her kuruşu sizin arzu ettiğiniz şekilde ortaya koymaya çalışıyorum.
Su problemini çözüyoruz. Bayburt halkı şu anda 30-35 Fransız sertlik derecesinde su kullanıyor. Evlerdeki hanımefendiler biliyorlar, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, ütüler bozuluyor. İnsan sağlığı açısından çok çok tehlike arz ediyor. Bazıları diyorlarmış; "Bu kadar para harcamaya gerek var mı?" diye. Saygıdeğer hemşehrilerim, bu kadar para size feda olsun.
Bazı şeyler söylenirken bu şehrin insanlarını hiçe sayıyorlar. Onları yıllardan beri sert sulara maruz bırakanların çözüm yerine üretemediklerini bir başkası ürettiği zaman ondan rahatsızlık duyanlar sizin karşınızda aynı cevabı veremeyecekler diye düşünüyorum.
Ne yediririz, ne yeriz. Biz sizin temsilciniz olarak varız. Bayburt'a yakışanı yaparız. Biz bu ülke yar olduk ve bu ülke için her türlü cefaya, çileye hazırız yeter ki siz mutlu olun diyor, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."
Açılış konuşmalarını MHP MYK Üyesi İdris Aydın ve MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal'ın yaptığı, oldukça geniş bir katılımın olduğu toplantıda Bayburt için yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek verenlere şükranlarını sunan Başkan Pekmezci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye, bakanlara, milletvekillerine, valilere, kurum müdürlerine, belediye başkan yardımcılarıma, belediye meclis üyelerine, muhtarlara, belediye birim müdürlerine, belediye çalışanlarına, MHP il yöneticilerine, siyasi parti temsilcilerine ve tüm Bayburt halkına teşekkür etti.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkan Adayı Nejmeddin Ersen, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve Arpalı Belediye Başkan Adayı Kurban Kahraman'ın da projelerini tanıttığı gece, Ali Kınık'ın konseriyle devam etti. - BAYBURT
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