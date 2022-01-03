MHP Ankara İl Başkanlığından üye kampanyası - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı üyelik kampanyası için sahaya indi.

MHP Ankara İl Başkanlığı üyelik kampanyası kapsamında 25 ilçede sahaya indi. Geçtiğimiz günlerde MHP İl Başkanlığı, MHP Genel Merkezinin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında 25 ilçede aynı gün üyelik stantlarını açarak "9 Işık'ın Gölgesinde, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla üye kampanyası başlatmıştı. Üye kampanyasına devam eden Ankara İl Başkanlığı, bu kapsamda 25 ilçe teşkilatı ile aynı anda sahaya inerek 200 bin adet broşür dağıtımı ve stiker çalışması yaptı. MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ'un da bizzat katıldığı ve vatandaşların ön üyelik başvurusu yapabileceği barkotlu broşürler posta kutularına konuldu. Reklam alanlarına stiker yapıştırıldı. Üyelik çalışmaları ile ilgili İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in 9 Işık'ından ilham alıp Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin "Birlikte Güçlüyüz" söyleminden yola çıkarak üyelik kampanyamızı 25 ilçemizde aynı gün açtığımız onlarca stantla başlatmıştık. Kampanyamız kapsamında 25 ilçe teşkilatımızla sahaya inerek Ankara genelinde 200 bin adet broşür dağıtımı ve stiker çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız broşür ve stikerların üzerindeki barkodu telefonlarından okutarak ön üyelik başvurularını yapabilecekler. Haziran 2023 seçiminde Ankara'daki her seçmen sandığına 9 kişi düşecek şekilde üye sayımızı artırıp hem partimizi Ankara'da güçlendireceğiz hem de 2023 seçimlerinde sandık güvenliğini en yüksek düzeyde sağlayacağız" dedi. - ANKARA