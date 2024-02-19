MHP Babaeski\'de belediye başkan adayını geri çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çektiğini duyurdu. MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini açıkladı.
MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en dogru kararlari almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin degerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - KIRKLARELİ
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