MHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkanın Soru Önergelerini Gündeme Almamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

MHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkanın Soru Önergelerini Gündeme Almamasına Tepki Gösterdi

MHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkanın Soru Önergelerini Gündeme Almamasına Tepki Gösterdi

MHP Belediye Meclis üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın gündem dışı soru önergelerini meclis gündemine almamasına tepki gösterdi. Meclis üyeleri, haklarını kullanma konusunda kimsenin iznine tabi olmadıklarını belirtti.

02.07.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Meclis üyeleri, 1 Temmuz 2024 tarihinde Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın gündem dışı soru önergelerini meclis gündemine almamasına tepki gösterdi.

Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı. Toplantıda MHP grubu, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na cevaplandırılmasını istedikleri birtakım soruları içeren soru önergesi sundu. Bu önergeyi gündeme almayı reddeden Melek Mızrak Subaşı, gruba gündem sonunda sorularını sormalarını talep etti. Ardından da Melek Mızrak Subaşı tarafından gündemin sonunda toplantıyı soruları almaksızın kapatıldı. Buna istinaden yazılı bir açıklama yapan MHP Bilecik Belediye Meclis üyeleri, "Milliyetçi Hareket Partisi özgül ağırlıyla Türk siyasi hayatının mihenk taşlarından biri olup, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri de toplum nezdinde seçilerek kabul görmüştür. 55 yıllık siyasi hareketin meclisteki temsilcisidir. Partimiz ve meclis üyelerimiz herhangi bir kimsenin aklına, izanına ve lütfuna muhtaç olmadığı gibi, haklarını kullanma konusunda kimsenin iznine tabi değildir. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri yalnızca ve yalnızca Türk milletinin, yerelde ise Bilecik halkının menfaatini her türlü demokratik ortamda dile getiren kişilerdir. Bu çaba ile meclis üyelerimiz Bilecik belediye başkanı nezdinde 'Reklam' diyerek küçümseyecekleri bir görevi asla ifa etmemektedir. Bilakis meşrutiyetini kanundan, millet iradesinden alan meclis üyelerinin soruları ve görüşleri dinlenmesi ve cevap verilmesi gereken hususlardandır. Daha öncesinde toplumumuzun bilgilendirilmesi için yapılan ve 2024/67 sayılı karara bağlı gerçekleşen canlı yayınını sözde teknik aksaklıklar sebebiyle özellikle Aleyna Tilki konser ve organizasyon maliyetleri, borçlanma miktarı, personel konulu sorular sorulurken ve üstüne cevaplanmazken, yapılmaması oldukça manidardır. Şimdi de sorularımızın alınmaması, Bilecik Halkının bilgi edinme özgürlüğünün bu surette önüne geçilmesi de sabır taşımızı çatlatmıştır. En başından beri Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerine gerçekleştirilen bu olumsuz tutumun arkasındaki sebep anlaşılamamıştır. Bunun arkasında yatan neden korku mudur? Belediye karar organı olan meclisin bir parçası olan meclis üyelerimize yapılan saygısızlığı, akıl vermeye varan davranışları kabul etmediğimizi şiddetle beyan ederiz. Takdiri, sorumlu olduğumuz yüce Bilecik halkına bırakırız" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Belediye Meclis Üyeleri, Başkanın Soru Önergelerini Gündeme Almamasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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