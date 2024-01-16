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MHP, Buldan'da Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı - Son Dakika
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MHP, Buldan'da Cumhur İttifakı'nın adayını açıkladı

Cumhur İttifakı'nın ortak aday ile seçime gireceği Denizli'nin Buldan ilçesinde, MHP tarafından Buldan Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mesut Sarıbaloğlu, başarı sözü verdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından açıklanan listede, Sarıbaloğlu Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi. Sarıbaloğlu, teşekkür mesajında, görevi layık olmak için var güçleriyle çalışacaklarını ve güvenenleri mahcup etmeyeceklerini belirtti.

MHP, Buldan\'da Cumhur İttifakı\'nın adayını açıkladı
16.01.2024 - 12:02,
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Cumhur İttifakı'nın ortak aday ile seçime gireceği merkezlerden olan Denizli'nin Buldan ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Buldan Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mesut Sarıbaloğlu, "Bu işi başaracağız ve bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 3 il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe olmak üzere ismi kesinleşen 55 belediye başkanı adayını dün açıklamıştı. Açıklanan listede, Mesut Sarıbaloğlu Buldan ilçesinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi.

MHP tarafından Buldan Belediye Başkan Adayı gösterilen Mesut Sarıbaloğlu, bir teşekkür mesajı yayımladı. Sarıbaloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleriyle 2024 yılı gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde beni Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Buldan Belediye Başkan Adayı gösterdikleri için çok teşekkür ederim. MHP Denizli İl Başkanımız Avukat Mehmet Ali Yılmaz'a, İlçe Başkanımız İbrahim Aksüt'e, teşkilatımızın tüm mensuplarına, bizleri bu süreçte görmek isteyen tüm Buldan halkına teşekkürlerimi sunarım. Şahsım ve Buldan Cumhur İttifakı olarak bize verilen bu görevi layık olmak için bu günden itibaren var gücümüzle, gece, gündüz demeden çalışacağız. Rabbimin izni, seçmenlerimizin teveccühleri ile bu işi başaracağız ve bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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