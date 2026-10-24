MHP çalıştayında 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MHP çalıştayında 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP çalıştayında 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP çalıştayında yaşlı nüfus oranının ilk kez yüzde 11,1'e çıktığı, 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yaşlı nüfus artışının işgücü arzını daraltıp sosyal güvenlik dengesini zorlaştıracağını söyledi.

MHP Genel Merkezi'nde, 'Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı' düzenlendi.

MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları tarafından, 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı düzenledi. Parti genel merkezindeki çalıştaya genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, gerçekleştirdi. Yurdakul, "Yaşlılık meselesine yalnızca sosyal yardım penceresinden bakamayız. Yaşlı insanımız, dünün tecrübesini yarının evladına taşıyan köprüdür. Yaşlı insanımız yaşayan hafızamızdır ve milletler hafızalarını kaybettiklerinde yalnız geçmişlerini değil, geleceklerini de kaybederler. Bu nedenle bu çalıştay, bizim için herhangi bir toplantının çok ötesindedir. Bu çalışma; köküne bağlı, büyüğüne sahip çıkan, yaşlısını yalnız bırakmayan ve her yaştaki vatandaşını milli varlığının ayrılmaz bir parçası kabul eden, Türk milletinin geleceğe hazırlanması meselesidir" ifadelerini kullandı.

'İLK DEFA YAŞLI NÜFUS ORANIMIZ ÇİFT HANELERDE'

Çalıştayın kapsamı ve başlıklarına ilişkin Yurdakul, "İlk defa nüfusumuzda yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 düzeyine çıkarak çift hanelere gelmiş olup, 9 milyon 583 bin kişi yaşlı nüfus içerisinde yer almaktadır. Yaşlı nüfus artışı sonucunda demografik dönüşümünün ekonomik, sosyal ve stratejik birçok sonuçları vardır. Bunlar; işgücü arzı daralır, sosyal güvenlik dengesi zorlaşır, sağlık ve uzun dönemli bakım ihtiyacı büyür. Ekonomik büyümenin insan kaynağı bileşeni zayıflayabilir, girişimcilik ve yenilik kapasitesinin yaş yapısı değişir, bölgesel nüfus kayıpları ortaya çıkar. Aile içindeki bakım yükü artar, kamu maliyesinin kuşaklar arası dengesi değişir ve milli güvenlik ve stratejik insan kaynağı etkilenir. İşte bu nedenle yaklaşık 4 aydır 80 bilim insanımız, akademisyenimiz, uzmanımız ve araştırmacımız, 8 ayrı çalışma masasında gece gündüz çalıştılar" diye konuştu.

Yurdakul, yaklaşık bin 500 yıllık bilgi ve mesleki tecrübeyi bir araya getirdiklerini belirterek, "Her biriniz kendi alanınızda yıllarınızı verdiniz. Öğrenciler yetiştirdiniz, makaleler yazdınız, kitaplar hazırladınız, sahaya çıktınız, hastalar gördünüz, bir ifadenin peşinde bakanlık koridorlarında mücadele ettiniz, insan hayatına dokundunuz. Bugün bizim görevimiz sizin yıllar boyunca biriktirdiğiniz o bilgiyi dinlemek, damıtmak ve devlet politikası haline gelebilecek önerilere dönüştürmektir. Çünkü bilim insanı, bilgiyi üretir. Siyasetin sorumluluğu ise, o bilgiyi millete hizmet edecek iradeye dönüştürmektir" dedi.

Kaynak: DHA
Milliyetçi Hareket PartisiAhmet Selim YurdakulPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
MasterChef Türkiye’de kriz Çekimler durdu, yeni bölüm yok MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:18:22. #.0.2#
SON DAKİKA: MHP çalıştayında 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei