MHP çalıştayında 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içinde yer aldığı belirtildi

MHP Genel Merkezi'nde, 'Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı' düzenlendi.

MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları tarafından, 'Türk ve Türkiye Yüzyılında Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı düzenledi. Parti genel merkezindeki çalıştaya genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, gerçekleştirdi. Yurdakul, "Yaşlılık meselesine yalnızca sosyal yardım penceresinden bakamayız. Yaşlı insanımız, dünün tecrübesini yarının evladına taşıyan köprüdür. Yaşlı insanımız yaşayan hafızamızdır ve milletler hafızalarını kaybettiklerinde yalnız geçmişlerini değil, geleceklerini de kaybederler. Bu nedenle bu çalıştay, bizim için herhangi bir toplantının çok ötesindedir. Bu çalışma; köküne bağlı, büyüğüne sahip çıkan, yaşlısını yalnız bırakmayan ve her yaştaki vatandaşını milli varlığının ayrılmaz bir parçası kabul eden, Türk milletinin geleceğe hazırlanması meselesidir" ifadelerini kullandı.

'İLK DEFA YAŞLI NÜFUS ORANIMIZ ÇİFT HANELERDE'

Çalıştayın kapsamı ve başlıklarına ilişkin Yurdakul, "İlk defa nüfusumuzda yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 düzeyine çıkarak çift hanelere gelmiş olup, 9 milyon 583 bin kişi yaşlı nüfus içerisinde yer almaktadır. Yaşlı nüfus artışı sonucunda demografik dönüşümünün ekonomik, sosyal ve stratejik birçok sonuçları vardır. Bunlar; işgücü arzı daralır, sosyal güvenlik dengesi zorlaşır, sağlık ve uzun dönemli bakım ihtiyacı büyür. Ekonomik büyümenin insan kaynağı bileşeni zayıflayabilir, girişimcilik ve yenilik kapasitesinin yaş yapısı değişir, bölgesel nüfus kayıpları ortaya çıkar. Aile içindeki bakım yükü artar, kamu maliyesinin kuşaklar arası dengesi değişir ve milli güvenlik ve stratejik insan kaynağı etkilenir. İşte bu nedenle yaklaşık 4 aydır 80 bilim insanımız, akademisyenimiz, uzmanımız ve araştırmacımız, 8 ayrı çalışma masasında gece gündüz çalıştılar" diye konuştu.

Yurdakul, yaklaşık bin 500 yıllık bilgi ve mesleki tecrübeyi bir araya getirdiklerini belirterek, "Her biriniz kendi alanınızda yıllarınızı verdiniz. Öğrenciler yetiştirdiniz, makaleler yazdınız, kitaplar hazırladınız, sahaya çıktınız, hastalar gördünüz, bir ifadenin peşinde bakanlık koridorlarında mücadele ettiniz, insan hayatına dokundunuz. Bugün bizim görevimiz sizin yıllar boyunca biriktirdiğiniz o bilgiyi dinlemek, damıtmak ve devlet politikası haline gelebilecek önerilere dönüştürmektir. Çünkü bilim insanı, bilgiyi üretir. Siyasetin sorumluluğu ise, o bilgiyi millete hizmet edecek iradeye dönüştürmektir" dedi.