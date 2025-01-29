MHP'den Acil Yangın Müdahale Kanun Teklifi - Son Dakika
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Politika

MHP'den Acil Yangın Müdahale Kanun Teklifi

MHP\'den Acil Yangın Müdahale Kanun Teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmesini zorunlu kılacak bir kanun teklifi sundu.

29.01.2025 18:29  Güncelleme: 18:34
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından TBMM'ye her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek bir kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciasının ardından Meclise Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Özdemir, her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerinin zorunlu hale getirilmesini amaçlayan kanun teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yangın ve diğer afetlere müdahale süresinin insanımızı hayatta tutabilmek için ne derecede kritik öneme sahip olduğunu Bolu'da çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu kapsamda her ilimizde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakikada müdahale etmelerini zorunlu hale getirecek kanun teklifimizi Meclisimize sunduk. Ayrıca 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik' uyarınca turizm tesislerinin periyodik olarak denetlenmesini öngören kanun teklifimizi de hazırlıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantımızda ifade buyurdukları gibi MHP olarak hem bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması hem de kim olursa olsun sorumluların gereken cezayı alması için atılması gereken adımların kararlılıkla ve sonuna kadar takipçisi olacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Acil Yangın Müdahale Kanun Teklifi - Son Dakika

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