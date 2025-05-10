MHP’den Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika
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Politika

MHP’den Engelli Vatandaşlara Destek

MHP’den Engelli Vatandaşlara Destek

MHP, Dünya Engelliler Haftası'nda engelli bireylerin toplumda yer alması gerektiğini vurguladı.

10.05.2025 16:39
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' sözü ile Milliyetçi Hareket Partisi özel bireylerimizin her zaman yanındadır. Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı, temsil edilmelidir" dedi.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' sloganıyla 'Dünya Engelliler Haftası' programı düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve çok sayıda partilinin yanı sıra; engelli vatandaşlar ve aileleri, ilgili konfederasyon, federasyon, dernek ve vakıf temsilcileri katıldı. Program kapsamında, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, sosyal politikalar, yasal düzenlemeler, istihdam olanakları ve sivil toplum katkılarının önemi üzerinde duruldu. Özel bireylerin ve ailelerinin duygu ve düşüncelerine yer verildi.

'MİLLETİMİZİN ASLİ UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ'

Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, sadece sembolik bir günü anmak için toplanmadıklarını belirterek, "Milletçe taşıdığımız ortak bir sorumluluğu, yüreğimizde büyüttüğümüz bir ideali paylaşmak için sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Omuz omza, gönül gönüle vererek, Genel Başkanımızın bizlere gösterdiği, 'Önce Ülkem ve Milletim' vizyonu ile hareket ediyor ve engelli vatandaşlarımızın yalnız olmadığını bir kez daha duyurmak istiyoruz" dedi. Engelli bireyleri, milletin asli unsuru olarak gördüklerini kaydeden Yurdakul, "Bu yolda Milliyetçi Hareket Partisi olarak, özel bireylerimizi ve ailelerini toplumun dışında birer istisna olarak değil, milletimizin asli unsuru olarak görüyoruz. Bu nedenle özel bireylerin başkalarına muhtaç olmadan, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için ekonomik destekten eğitime, sağlık hizmetlerinden istihdama kadar, her alanda kalıcı çözümler üretmeyi ve kamu hizmetlerine kolay erişim sağlamayı, temel politikalarımızdan biri olarak benimsiyoruz" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ GÖNÜLLERDEDİR'

Engelli olmanın bir kusur değil, bir farklılık olduğunu söyleyen Yurdakul, "Bu farklılık bir eksiklik değil, bir mücadele biçimidir. Bu mücadele sadece bireyin değil, milletin ortak yürüyüşüdür. ve biz o yürüyüşe öncülük etmeye kararlıyız. Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin, 'Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır' sözleri ışığında, Türk milletinin iradesini temsil eden her kurum, her birey, bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmelidir. Öyle ki bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak, engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı fiziki ve zihni engeller karşısında mücadelemizi sürdürmekteyiz. O yüzden, mücadelemiz sadece rampalarla, asansörlerle sınırlı değildir. Mücadelemiz aynı zamanda gönüllerdedir. Ön yargıları kırmak, dışlayıcı dili ortadan kaldırmak, şefkati sistemli hale getirmek zorundayız. İşte milliyetçilik tam da budur" diye konuştu. Yurdakul, milliyetçiliğin milletin her ferdini sahiplenmek olduğunu kaydederek, "Hiçbir bireyi arka plana itmemek, kimseyi görmezden gelmemek, engeli ne olursa olsun her insanı onuruyla yaşatabilmektir. İşte bizim ülkümüz budur. Bundan dolayıdır ki 'Engelsiz Ülkü, Güçlü Gelecek' sözü ile Milliyetçi Hareket Partisi özel bireylerimizin her zaman yanındadır. Engelli bireyler üretmeli, kazanmalı, yönetmeli, konuşmalı, temsil edilmelidir. Onlar sadece desteklenen değil, aynı zamanda destek olan insanlar haline gelmelidir. Bunu gerçekleştirmek için birlikte engelleri aşa aşa, Allah'ın izni ve yüce Türk milletinin dirayetiyle ilerleyeceğimize inanıyoruz" dedi.

'ÖZEL SEKTÖRÜ HASSASİYETE DAVET EDİYORUZ'

Yurdakul, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlarının her daim gündemlerinde olduğunu belirterek, "Bu çerçevede yapılan mevzuat değişikliklerini ve değiştirilen politikaların etkilerini analiz ediyor, engelli vatandaşlarımızın geri bildirimleri ile Türk milletinin görüşlerini ve hislerini takip ediyoruz. Engelli derneklerimizle ve vakıflarımızla sürdürmekte olduğumuz istişarelerde, bu sivil toplum kuruluşlarının neleri başardığını ve ne meşakkatlerle ne büyük engelleri aştıklarına defalarca şahit olduk. Bizler, vicdanı, huzuru, esenliği ve toplumsal refahı esas alan bir ülkünün takipçileriyiz. Bu çerçevede engelli fertlerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının yüzde 100 oranında engelli bireylerimize tahsis edilmesi, ayrıca bu engelli vatandaşlarımıza ihtiyaç halinde hayatlarının geri kalanını geçirebilecek mekanların ücretsiz olarak temini sağlanmalıdır. Bireylerimizin istihdamı ve onların sosyal ve ekonomik hayata katılımları gerçekten bir memleket meselesidir. Bu çerçevede özel sektör kuruluşlarımızı, engelli istihdamı için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları ivedilikle doldurmaya davet ediyoruz. Bunu milli bir ödev olarak görüyoruz" diye konuştu.

'BİZ DE SİZİN AİLENİZİN MENSUBUYUZ'

Engelli ailelerine de hitap eden Yurdakul, şunları söyledi: "Sözümüzde samimiyiz ve iyi niyetle özel bireylerimize ve özverili ailelerine mutluluğu ve saadeti getirmeyi amaçlıyoruz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanınızda olacağız. Tasanızda da sevincinizde de hep bir adım yanınızda olacağız. Artık biz de sizin ailenizin bir mensubuyuz. Bu vesileyle başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının ve anne ruhu ve özverisiyle ailesine yuva kuran kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Yüce Allah güç verdikçe, Liderimiz ve Genel Başkanımızın himayelerinde, bu ulvi yolda yalnızca Türk milleti için çabalamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Selim Yurdakul, Engelliler Haftası, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP’den Engelli Vatandaşlara Destek - Son Dakika

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