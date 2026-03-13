MHP'den İlber Ortaylı için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk milletine mal olmuş değerli tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."
