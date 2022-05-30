MHP'den "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez" temalı çalışma

MHP, gençlere yönelik "x, y, z" gibi kodlamalara karşı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gençlerle fotoğraflarının yer aldığı "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez" sloganlı görseller ile kısa video hazırladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk gençliğine yönelik "x, y, z" tanımlamalarına karşı partisinin duruşunu, "Gözlerine kara perde inenler nasıl bakar bilemem ama biz gençliğe bakınca x, y, z görmüyoruz. Alayını evladımız, alayını kardeşimiz, alayını yılmaz ve yıkılmaz Türk gençliğinin saygın ve sahiplenilmesi gereken bir parçası olarak değerlendiriyoruz." sözleriyle ortaya koymuştu.

"Gençleri farklı harflerle birbirinden ayırmaya yönelik tanımlamaların kuşakları birbirinden kopuk gösterdiği" görüşünü savunan parti, görsel çalışmalar ile sloganlar hazırladı.

MHP'nin 2023'teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeren çalışmada, "Nesillerin birlik ve beraberliği, "aile" kavramı ile "ata-evlat" ilişkisine vurgu yapıldı.

Bahçeli'nin gençlerle çekilmiş fotoğrafları ile "Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez, Ata Yadigarı Evlat Kararı", "Atanın Öğüdü Evladın Kararı, Hedef 2023", "Ata Evlat Kararı Ülkenin Yararı, 2023'e Hazır Türkiye" sloganlarının yer aldığı görseller ile video, partinin ve parti yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.