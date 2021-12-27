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MHP'den 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası - Son Dakika

MHP'den 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası

27.12.2021 16:23
MHP'den 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, firmaları temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ederek, 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, firmaları temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ederek, 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası başlattıklarını duyurdu.

MHP Van İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın, toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır" sözlerinden yola çıkarak 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası başlattı.

Kampanyayı duyuran MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, tüm Vanlıları kampanyaya destek vermeye davet etti. Teşkilat olarak kampanyaya katılan firmaları ve marketleri ziyaret eden Güngöralp, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine Van'da da 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van'da gezdiğimiz bazı marketlerin indirime gittiğini gördük ve bu vesileyle toplumsal rahatlama adına Van'daki tüm firma, şirket ve kurumlarımızı temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ediyoruz. Kampanyamıza destek verecek markaları Van teşkilatı olarak ziyaret edip, kendilerine teşekkür edeceğiz. Haydi Van, şimdi milli birlik ve dayanışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Artık herkesin ve her kesimin elini taşın altına koymasının zamanının geldiğine değinen Güngöralp, "Aziz milletimiz adına bu kampanyanın genişleyip yaygınlaşması için herkesten ve her kesimden yardım ve destek bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

MHP'den 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası

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Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Milli, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP'den 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası - Son Dakika
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