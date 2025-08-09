MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Buluşma

MHP\'den Terörsüz Türkiye İçin Buluşma
09.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, Erzurum'da 'Asırlık Birlik' temalı buluşma düzenledi, 81 ili kapsayacak etkinlikler planlıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenleyeceği "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkini Erzurum'da yapıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda yapılan "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın ilkine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın başta olmak üzere MHP'nin kurmayları katıldı. Erzurum, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerini kapsayan program yoğun bir katılım ile gerçekleştiriliyor.

"9 bölgede 81 ili kapsayacak"

MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulanarak şöyle denildi, "Kuşkusuz "Terörsüz Türkiye" hedefi toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşecektir. Terörsüz Türkiye, insan hak ve hürriyetlerinin güçlendiği, daha demokratik ve daha müreffeh bir Türkiye olacaktır. Partimiz, taşıdığı milli sorumluluğun ve yapıcı siyaset anlayışının gereği olarak "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecektir"

"Vatandaşların beklentilerini kayda geçirilecek"

MHP tarafından milli birlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirmek amacıyla gerçekleştireceği bu buluşmalarla; Terörsüz Türkiye girişim ve gelişmeleri kapsamında vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmayı, özellikle sosyal medya aracılığıyla dolaşıma sokulan yalan haberleri ve dezenformasyonu gidermeyi, parti politikalarını, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmayı, vatandaşların beklentilerini kayda geçirmeyi, iç ve dış siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmeyi, yerel düzeyde vatandaş, sivil toplum ve kamu arasında güven köprüsü kurmayı, Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleştirilmesi için güçlü bir toplumsal mutabakat oluşturmayı, toplumsal kucaklaşmayla birlikte bin yıllık kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek amaçlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü 35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi 100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
Bu gerçeği herkes bilmez Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş
Jack Grealish’ten Fenerbahçe’ye transfer yanıtı Jack Grealish'ten Fenerbahçe'ye transfer yanıtı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
16:20
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
16:19
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
15:40
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
15:32
Galatasaray’ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa’yı salladı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı
15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 14:10:20. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Terörsüz Türkiye İçin Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.