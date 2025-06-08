MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
08.06.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, terörü sona erdirerek daha demokratik ve güçlü bir Türkiye inşa edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte inşallah milletimizin terör musibetinden sonsuza kadar kurtulduğu günleri de hep beraber yaşayacağız." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların milletin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, diplomatik, siyasi ve askeri gücü, giderek artan bir ülke olduğunu değerlendiren Kalaycı, "Bu durum özellikle Türkiye hasmı olan ülkeler tarafından kaygı ve dikkatle izlenmektedir. Tabii ki ülkemizin geleceğiyle ilgili görüşlerimiz var ve hem ittifak ortağımızla hem de kamuoyuyla bu görüşlerimizi paylaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, bölgesel ve küresel gelişmeleri, stratejik bir anlayışla ve Türkçe bakış açısıyla değerlendiren bir siyasi partidir." ifadesini kullandı.

Sadece bugüne değil, ufkun ötesine bakarak, gelecekte güçlü Türkiye'yi inşa etme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

" Terör, 50 yıla yakın Türkiye'nin en büyük sorunu ve ayağındaki en büyük pranga olmuştur. Genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesine karşılık, İmralı'daki terörist başının 27 Şubat'taki çağrısı ve 12 Mayıs'ta PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahları bırakma kararı aldığını hepiniz biliyorsunuz. Elbette bunun devamı gelecek. Şu anda silahların teslim edilmesi sürecini bekliyoruz. Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye'deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor."

Süreci bulandırmak için sosyal medyada yürütülen dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Kalaycı, bunları yapanların Türkiye'nin terörden kurtulmasına karşı çıkanlar olduğunu ifade etti.

Terörle mücadeleden asla ödün vermediklerine dikkati çeken Kalaycı, "Anayasamızın ilk dört maddesinden ve Türk milli kimliğinden asla vazgeçmiyoruz. Bu, tartışmaya kapalı tuttuğumuz bir konudur. Bizim amacımız, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu konuda da çok önemli mesafeler katedilmiş, çok önemli adımlar atılmıştır. Önümüzdeki süreçte inşallah milletimizin terör musibetinden sonsuza kadar kurtulduğu günleri de hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Kalaycı, vatandaşlarla görüşmelerinde en temel sorunun hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı olduğunu gördüklerini, ekonomiyle ilgili alınan kararlar ve atılan adımların sonuçlarını vermeye başlayacağını, ekonomide çok zor dönemleri geride bıraktıklarını aktardı.

Konya'nın su problemini giderecek çalışmalar üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Kalaycı, yönetimi yeniden yapılanma sürecinde olan TÜMOSAN Konyaspor'a da destek çağrısında bulundu.

Programda, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da konuşma yaparak bayram için kutlama mesajlarını iletti.

Kaynak: AA

Mustafa Kalaycı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Türkiye, konya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:32:03. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.