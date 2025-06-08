MHP\'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Önümüzdeki süreçte inşallah milletimizin terör musibetinden sonsuza kadar kurtulduğu günleri de hep beraber yaşayacağız." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların milletin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin, diplomatik, siyasi ve askeri gücü, giderek artan bir ülke olduğunu değerlendiren Kalaycı, "Bu durum özellikle Türkiye hasmı olan ülkeler tarafından kaygı ve dikkatle izlenmektedir. Tabii ki ülkemizin geleceğiyle ilgili görüşlerimiz var ve hem ittifak ortağımızla hem de kamuoyuyla bu görüşlerimizi paylaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, bölgesel ve küresel gelişmeleri, stratejik bir anlayışla ve Türkçe bakış açısıyla değerlendiren bir siyasi partidir." ifadesini kullandı.

Sadece bugüne değil, ufkun ötesine bakarak, gelecekte güçlü Türkiye'yi inşa etme anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kalaycı, şöyle konuştu:

" Terör, 50 yıla yakın Türkiye'nin en büyük sorunu ve ayağındaki en büyük pranga olmuştur. Genel başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesine karşılık, İmralı'daki terörist başının 27 Şubat'taki çağrısı ve 12 Mayıs'ta PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahları bırakma kararı aldığını hepiniz biliyorsunuz. Elbette bunun devamı gelecek. Şu anda silahların teslim edilmesi sürecini bekliyoruz. Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye'deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor."

Süreci bulandırmak için sosyal medyada yürütülen dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Kalaycı, bunları yapanların Türkiye'nin terörden kurtulmasına karşı çıkanlar olduğunu ifade etti.

Terörle mücadeleden asla ödün vermediklerine dikkati çeken Kalaycı, "Anayasamızın ilk dört maddesinden ve Türk milli kimliğinden asla vazgeçmiyoruz. Bu, tartışmaya kapalı tuttuğumuz bir konudur. Bizim amacımız, terörün olmadığı daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak daha gelişmiş bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bu konuda da çok önemli mesafeler katedilmiş, çok önemli adımlar atılmıştır. Önümüzdeki süreçte inşallah milletimizin terör musibetinden sonsuza kadar kurtulduğu günleri de hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Kalaycı, vatandaşlarla görüşmelerinde en temel sorunun hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı olduğunu gördüklerini, ekonomiyle ilgili alınan kararlar ve atılan adımların sonuçlarını vermeye başlayacağını, ekonomide çok zor dönemleri geride bıraktıklarını aktardı.

Konya'nın su problemini giderecek çalışmalar üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Kalaycı, yönetimi yeniden yapılanma sürecinde olan TÜMOSAN Konyaspor'a da destek çağrısında bulundu.

Programda, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da konuşma yaparak bayram için kutlama mesajlarını iletti.