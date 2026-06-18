MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Terörsüz Türkiye hedefinin cesaretle ilerlediğini belirtti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şahin, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm engellemelere, siyonizmin ve küresel emperyalizmin oyunlarına ve tezgahlarına rağmen, Terörsüz Türkiye hedefi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin her hafta adeta çivi çakar gibi 'kardeşiz' söylemini güçlü bir şekilde ifade etmesi ve Cumhurbaşkanımızın da bunun arkasında durmasıyla cesaretle ilerliyor. Bu saatten sonra bu yürüyüşü bozabilecek kimsenin olduğuna inanmıyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bu işin peşini asla bırakmayacak."

Küresel gelişmelerden ABD'nin ülkeleri parçalara böldüğünü anladıklarını anlatan Şahin, "Tam bizi parçalamaya yönelik bir program hazırlamışlardı ki Devlet Bahçeli ortaya çıktı ve 'Biz kardeşiz' dedi." ifadelerini kullandı.