MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Yurdakul, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ulusal güvenlik ve milli birlik için kritik olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, "Terörsüz Türkiye sadece terörün kökünü kurutmak değil terörizmin tamamen sona erdirilmesini, kardeşliğimizi tahkim etme ve iç cephemizi her türlü etnik ve mezhepsel fitneye karşı koruma iradesidir." dedi.

İstasyon Öğretmenevinde MHP Burdur Merkez İlçe Kongresinde Divan Başkanlığı yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul partililere hitaben yaptığı konuşmada, dünyanın güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, ekonomik merkezlerin ve güç ilişkilerinin değiştiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Yurdakul, Türkiye'nin çevresinde süren savaşların yalnızca bugünü yıkmadığını, göç hareketlerinden enerji güvenliğine, gıda arzından sınırların geleceğine, gelecek nesilleri etkileyecek ağır sonuçlar ürettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin gelişmeleri uzaktan izleyen bir ülke olmadığını belirten Yurdakul, "Artık gündemi takip etmekle yetinmeyen, gündem kuran; kendisine biçilen rolleri kabul eden değil, kendi istikametini belirleyen güçlü ve lider bir ülkedir. Askeri kapasitemiz, yerli ve milli savunma sanayimiz, coğrafi konumumuz ve asırlara dayanan devlet tecrübemiz Türkiye'yi Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Balkanlar'dan Kafkasya'ya ve Orta Doğu'dan Orta Asya'ya uzanan geniş sahada vazgeçilmez kılmaktadır." diye konuştu.

Dünyada güç merkezlerinin yer değiştirdiğini, uluslararası sistemin yeniden inşa edildiğini anlatan Yurdakul, "Devletler artık yalnızca sınırlarını değil, iç cephelerini de tahkim etmek zorunda kalıyor. İşte tam da bu ateş çemberinin ortasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin eşsiz siyasi zekasının, yüksek öngörüsünün ve milletimizin geleceğine duyduğu tarihi sorumluluğun bir göstergesidir. Bu hedef günlük siyasetin değil, devlet aklının, milli birliğin ve Türkiye'nin bekasının meselesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde kendi meselelerini kendi iradesiyle çözüyor olması küresel dengelere verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu dile getiren Yurdakul, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye sadece terörün kökünü kurutmak değil terörizmin tamamen sona erdirilmesini, kardeşliğimizi tahkim etme ve iç cephemizi her türlü etnik ve mezhepsel fitneye karşı koruma iradesidir. Bu hedef, ülkemizi yıllardır enerjisini tüketen bir güvenlik yükünden kurtararak kalkınmaya, üretime ve büyük hedeflere daha güçlü biçimde yöneltmenin, stratejik adımıdır. Çevremizdeki savaşlar ve bu çatışmaların gelecekte doğuracağı siyasi, sosyal ve ekonomik sarsıntılar, alınan kararın ne kadar kritik olduğunu göstermektedir. Bölgemizi parçalamak isteyenlerin hesaplarını bozmanın yolu, sınırlarımızı güvence altına almak, toplumsal birlik ve beraberliğimizi büyütmek ve terör belasını Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarmaktır."

Kongrede, mevcut ilçe başkanı Ahmet Beydilli yeniden seçildi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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