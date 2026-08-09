MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

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Yaşar Yıldırım, terörsüz Türkiye için mücadeleye devam edileceğini belirtti; Milli Dayanışma Kanunu oylanacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu işin küllenmeden, tekrar alev almayacak şekilde tamamının bitmesi gerekir. Bunu başlatan da Genel Başkanımızdır. Milli Dayanışma Kanunu'nun 12 maddesi yarın Mecliste Allah nasip ederse oylanacaktır, geçecektir." dedi.

Yıldırım, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınırlarında savaş olduğunu ve Cumhur İttifakı liderlerinin ülkeyi bu savaşa sokmadığını söyledi.

Son yıllarda savunma işbirlikleri yapıldığını belirten Yıldırım, yaklaşık bir ay önce Ankara'da NATO Zirvesi'nin düzenlendiğini ve cuma günü Mekke Anlaşması'nın yapıldığını anımsattı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız ile Genel Başkanımız görüştüler. Sonra da bana göre, dünyaya göre de dünyanın en önemli hadisesi, Mekke Mutabakatı, Mekke Antlaşması, Mekke Paktı'nın doğması oldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan savunma anlaşması imzalıyorlar, çok önemli bir yerde ve dünya Müslümanlarına, 'Burada biz üçümüz bu anlaşmayı yaptık ama ucu da açık, isteyen de gelebilir' diyorlar. Birliğimiz, beraberliğimiz için yaptık, dışarıdan bize kimse bir şey yapmazsa biz de kimseye bir şey yapmayız. Biz emperyalist değiliz, başkasının toprağında gözümüz yok."

"Dünyanın 10 büyük silah üreticisinden ve ihracatçısından biriyiz"

Yıldırım, dünyanın bir tarafında Türk birliğinin, diğer tarafında ise İslam birliğinin kurulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin konvansiyonel, ticari ve robotik silahlarda yüzde 85'e yakın bir güce sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Dünyanın 10 büyük silah üreticisinden ve ihracatçısından biriyiz. Böyle bir güç var ve öbür tarafta da petrol var, bu güçler bir araya gelirse dünyada etkili olur. Bu da Cumhur İttifakı liderliğinde oldu. Diğer siyasilere bakıyorsunuz ne yapıyor diye, adam söylemiyor utanıyor yani. Siyasetin geldiği nokta, siyaset kurumuna verilen zararı söylemeye ben ar diyorum." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldırım, Türkiye'nin terörden arındırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tüm düşmanlarının Kandil'den yardım aldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Herkes soluğu Kandil'de alıyor. Kandil ve PKK terörü Türkiye'nin son 50 yılını almıştır. 100 yıllık Cumhuriyet'in 50 yılı onlarla mücadelede geçti. Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar tek bir adım geri atmış değildi mücadelede. Mücadele hakkıyla yapılmıştı. Bu işin küllenmeden, tekrar alev almayacak şekilde tamamının bitmesi gerekir. Bunu başlatan da Genel Başkanımızdır. Milli Dayanışma Kanunu'nun 12 maddesi yarın Mecliste Allah nasip ederse oylanacaktır, geçecektir."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yaşar Yıldırım, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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