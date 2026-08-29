MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Grup Başkanvekili Kılıç, terörün biteceğini ve Türkiye'nin küresel liderliğe ulaşacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır." dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen MHP Nevşehir 15. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hazırlanan kısa filmin izlenmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Kılıç, programda yaptığı konuşmada, kongrenin Nevşehir'e hayırlı olmasını diledi.

"Biz, hiçbir zaman bir tabela ve çıkar partisi olmadık"

MHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını belirten Kılıç, "Biz, hiçbir zaman bir tabela ve çıkar partisi olmadık. Diğerleri seçim hesabı yapar, biz gelecek nesillerin hesabını yaparız. Bilge liderimiz, pek çok grup toplantısında bunu defalarca dile getirdi. Diğerleri menfaat peşinde koşar, biz inandığımız yolda candan vazgeçeriz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'yi güçlendireceğini ve hiçbir küresel senaryonun kendilerini yollarından çeviremeyeceğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Buradan, bu güzel memleket Nevşehir'den, Anadolu'nun geçilmez burcundan yedi düvele hep birlikte haykırıyoruz. Bizim nihai hedefimiz, sarsılmaz irademiz Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefidir. Türk milletinin aydınlık geleceğinde ne kanlı terör örgütlerinin ne küresel baronların kanlı planlarının ne de vatanımızı bölmeye yeltenen satılmış maşaların yeri vardır. Sınırlarımızın içinde ve ötesinde tek bir hain kalmayıncaya kadar bu mücadele bizim mücadelemizdir. Terörün kökünü kazıyacak irade işte bu salondaki sarsılmaz imandır. Bu salondaki Cumhur İttifakı inancıdır. Bölgemizi ateşe vermek isteyen emperyalist şer odaklarına karşı çelikten milli birlik ruhumuzla aşılmaz bir set çekeceğiz. Terör bitecek, bölgemiz huzura, Türkiye mutlak zaferine ve küresel liderliğine kavuşacaktır."

Kongrede MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Oğuzhan Çakır ve MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu da konuşma yaptı.

İl Başkanı Doğu'nun tek aday olduğu kongreye siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın Volkswagen Demir Kubbe üretimi için Rafael ile anlaşmaya yakın
Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı Yalın ayak yola çıktı, seyir halindeki araçlara taş fırlattı
3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular 3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular
Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı Kylie Jenner başlattı, Türkiye’de bambaşka bir hal aldı!
Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi Sel felaketinin ardından Nepal-Çin sınır kapısı tamamen haritadan silindi
Suriye’de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi’den hastane ziyareti Suriye'de cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanan Mazlum Abdi'den hastane ziyareti

17:09
Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
17:04
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı
16:36
Fenerbahçe’de Talisca şoku Samsunspor maçında yok
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok
16:28
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
15:54
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim
15:02
Ceyda Düvenci evlendi İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 17:18:36. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement