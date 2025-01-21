MHP'den Yangın Yeniden Taziye Mesajı

MHP, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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