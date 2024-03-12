MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu en güzel biçimde yansıtmaktadır

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, yayınladığı mesajında şunları söyledi:

"Bugün, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü idrak ediyoruz. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Geçmişten bugüne tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, ölümsüz şairimizin milletimize armağanı İstiklal Marşı ile gözler önüne serilen değerlerimize her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'mızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve duayla anıyorum" - DENİZLİ