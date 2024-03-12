Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır" dedi.
MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, yayınladığı mesajında şunları söyledi:
"Bugün, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü idrak ediyoruz. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Geçmişten bugüne tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, ölümsüz şairimizin milletimize armağanı İstiklal Marşı ile gözler önüne serilen değerlerimize her zaman sahip çıkacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'mızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve duayla anıyorum" - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu en güzel biçimde yansıtmaktadır - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla depremzedelerle birlikte iftar yaparak Ramazan Ayı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, milletin köklerine inmeyi hedefleyen çalışmaları desteklemenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin Ankara'nın tarihi değerlerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma konusunda önemli bir görev üstleneceğine inandığını belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Düzce'de uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, son bir haftada 29 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 88 gram uyuşturucu ve 960 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ayrıca, 17 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 2 kişi ise bandrolsüz sigara bulundurma suçundan adli işlem gördü. Operasyonlar sonucunda ayrıca 8 Afganistan ve 2 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?