MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Seçimler Öncesi Destek İstedi

Politika

DENİZLİ (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pazar günü yapılacak seçimler öncesi MHP ve Cumhur İttifakı adaylarına destek isteyerek; "Merkezi yönetime hakim olan siyasi ve idari istikrar, yerel yönetimlere de sirayet etmeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı seferberliği güçlü bir ivme almalıdır" dedi.

Denizli'de seçim çalışmalarını tüm teşkilatıyla birlikte yoğun bir tempoyla sürdüren MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, her gün il merkezi ve ilçelerde düzenlenen miting ve toplantılarda hemşehrileriyle kucaklaşarak, MHP ve Cumhur İttifakı adaylarına destek istiyor.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin önemine işaret eden Başkan Yılmaz, "Genel Başkanımız ve Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin de söylediği gibi; Merkezi yönetime hakim olan siyasi ve idari istikrar, aynısıyla yerel yönetimlere de sirayet etmeli, Türkiye'miz herhangi bir yol kazasına maruz kalmadan yükselişini sürdürmelidir.

14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde elde edilen seçim zaferi, önümüzdeki Pazar günü pekişmeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı seferberliği güçlü bir ivme almalıdır. MHP ve Cumhur İttifakı olarak ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Barışmak ve kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımızı Türkiye ve Türk milleti ortak değerleri etrafında buluşmak için Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Neye inanırsak inanalım, hangi partiye, fikriyata veya ideolojiye gönül verirsek verelim, doğduğumuz yöre, kökenimiz, mezhebimiz ne olursa olsun, helal oyumuzu kullanmak için sandığa gidip Türk milleti ortak paydasında buluşmak, Türkiye'mizin gücüne güç katmak hepimizin ve herkesin hedefi olmalıdır. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Hüsran siyasetiyle hizmet siyaseti aynı kefeye koyulmamalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, vatandaşlarımıza mutlu ve müreffeh bir hayat imkanı sunmak, güvenli ve huzurlu bir geleceği elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edecektir" dedi.

"En zayıf ittifak, menfaatler üzerine kurulan ittifaktır" diyen Başkan Yılmaz, "Cumhur İttifakı'nın özünde zerre kadar menfaat yoktur, dünyevi bir menfaat yoktur. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı masaya oturup da anlaşamadan kalktığı tek bir konu var mı? Yok, neden yok, çünkü iki taraf da diyor ki, önce vatan önce millet önce memleket önce Türkiye diyor. Hani 28 Mayıs seçimlerinde yan yana gelen altılı masanın sakinleri şimdi neredeler, dağılacaklar demiştik, dağıldılar. 'Önce vatan' diyen iki büyük liderin tarihte eşine az rastlanır bir fedakarlıkla kurduğu, sadece ve sadece milletin menfaatlerine dayalı bir birlik ve beraberlik vardır. Bu birlik ve beraberlikten aldığımız güçle bizler de Denizli'mizde birbirimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

"Denizli'nin her köşesinde vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık"

Denizli'de 20'de 20 hedefiyle son ana kadar çalışmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı adaylarımız, bu şehrin ve ülkenin geleceği için taşıdığımız bayrağın teminatıdır. Ülkücü hareketin ve milliyetçiliğin tek adresi MHP'dir, Cumhur İttifakı adaylarımızdır. Denizli'nin her köşesinde, her vatandaşımızın gönlüne dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, milliyetçi değerleri savunmanın yanı sıra halkımızın sorunlarına çözüm üretmek için buradayız. Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte ülkemizin daha aydınlık yarınlara ulaşacağına inanıyor, tüm hemşehrilerimi Denizli'nin ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Cumhur bizim, Türkiye hepimizin' fikrinden hareketle yerel yönetimler başarımızı Cumhur İttifakı olarak hep beraber taçlandıracağımıza inanıyorum. Bu inançla başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmak üzere MHP ve Cumhur İttifakı adaylarının seçim zaferi için son ana kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Denizli'de 20'de 20 yaparak 31 Mart akşamı seçim zaferimizi de hep birlikte kutlayacağız" - DENİZLİ