MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, seyahat firmalarının sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek seyahat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında İl Başkanı Hasan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Seyahat firmalarının temsilcileriyle görüşen Özcoşkun, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinleyerek talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, sektörün mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, firma temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.