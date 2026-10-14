MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, seyahat firmalarının sorunlarını dinledi - Son Dakika
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, seyahat firmalarının sorunlarını dinledi

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MHP Diyarbakır İl Başkanı Özcoşkun, seyahat firmalarının sorunlarını dinledi
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MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve il yönetimi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seyahat firması temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Özcoşkun, "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgi verdi ve sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek seyahat firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında İl Başkanı Hasan Özcoşkun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Seyahat firmalarının temsilcileriyle görüşen Özcoşkun, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorun ve sıkıntıları dinleyerek talep ve beklentileri hakkında bilgi aldı. Görüşmede, sektörün mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, firma temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiDiyarbakırPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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