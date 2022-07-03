MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor

03.07.2022 11:30
MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanının görevden alınması üzerine il başkanlığı için 50'den fazla başvuru yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanının görevden alınması üzerine il başkanlığı için 50'den fazla başvuru yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde MHP Diyarbakır İl Başkanlığındaki görevden alınmalardan sonra il başkanlığı için 50'den fazla başvurunun yapıldığı öğrenildi. Diyarbakır İl Başkanlık adaylığı için Ankara'da MHP Genel Merkezine giden ve aralarında eski MHP Diyarbakır il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 3 ismin geçtiği ve Diyarbakır'ın mevcut bazı ilçe başkalarının da desteklediği eski il başkan yardımcısı olan Özkan Yıldırım'ın ismi yoğun olarak il başkanlığı için öne çıktığı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisinde İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan iş insanı Özkan Yıldırım, çiftçi ve TMO müteahhitliğinin yanı sıra Diyarbakır'da özellikle pandemi döneminde vatandaşlara yaptığı çok sayıda gıda yardımları ve çocuklara giyim yardımları ile biliniyor. 2018 yılında Diyarbakır'da bağımsız milletvekili adayı olan Yıldırım, aynı zamanda Diyarbakır'da ve siyaset camiasında sevilen bir insan olması nedeni ile adaylığı çok konuşulan isimler arasında olduğu kaydedildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Annesinin sevgilisini bıçaklayan Emre ve arkadaşına 8 yıl 4 ay hapis cezası Annesinin sevgilisini bıçaklayan Emre ve arkadaşına 8 yıl 4 ay hapis cezası Son dakika haber | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor Son dakika haber | Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Özkan Yıldırım, Diyarbakır, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 11:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Diyarbakır İl Başkanlığı için Yıldırım ismi öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement