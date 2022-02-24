MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı - Son Dakika
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MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı

24.02.2022 09:43
MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 25 Şubat'ta MHP Genel Merkez'in de katılımlarıyla Aydın'da gerçekleştirilecek olan 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' ile ilgili açıklama yaparak tüm Aydınlıları toplantıya davet etti.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 25 Şubat'ta MHP Genel Merkez'in de katılımlarıyla Aydın'da gerçekleştirilecek olan 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' ile ilgili açıklama yaparak tüm Aydınlıları toplantıya davet etti.

2023 seçimleri kapsamında Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına başlayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), il il geziyor. Her ilde yapılan toplantılar kapsamında MHP Genel Merkezi heyeti ise 25 Şubat Cuma günü Aydın'a geliyor. Toplantı öncesinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ise tüm Aydınlıları toplantıya davet etti.

Toplantının önemine dikkat çeken Başkan Baskın, yayınladığı davet mesajında, "Kıymetli hemşehrilerimiz, 25 Şubat Cuma günü saat 19.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hidayet Sayın Salonu'nda Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları doğrultusunda, Genel Sekreter Yardımcımız Bahadır Bumin Özarslan, MYK Üyemiz Turan Şener, MYK Üyemiz Yavuz Tellioğlu ve MYK Üyemiz Burak Pehlivan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' toplantımıza katılımlarınız bize onur verecektir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Efeler, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı - Son Dakika


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