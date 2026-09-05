MHP Erzurum\'da Yurdagül Güven Tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Adem Yurdagül, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Büyük bir coşkuya sahne olan kongre, divan üyelerinin seçilmesiyle başladı. Faaliyet ve mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Divan başkanlığını Kamil Aydın yaptı

Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın üstlendi. Divan heyetinde ise MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK Üyesi Muhammet Hanifi Macit, Cihan Aksakal, Adem Uzunpolat, Hacı Ahmet Demirci, Ahmet Coşkun ve Vedat Ergün yer aldı.

Yoğun protokol katılımı

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyona siyaset ve sivil toplum dünyasından yoğun katılım gerçekleşti. Kongreye; MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP MYK Üyesi Muhammet Hanifi Macit, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MHP ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut başkan Adem Yurdagül oyların tamamını alarak yeniden MHP Erzurum İl Başkanı oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi, tarihi anlara ve çok konuşulacak mesajlara sahne oldu. Mevcut İl Başkanı Adem Yurdagül, partililerin ve delegelerin güçlü desteğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yurdagül, kongre kürsüsünden yaptığı kapsamlı konuşmada Erzurum'un tarihi misyonuna, partinin geçmişine, Cumhur İttifakı ruhuna ve küresel gelişmelere vurgu yaparken, muhalif odaklara ve eski yol arkadaşlarına çok sert sözlerle yüklendi.

Kongrenin ardından MHP Erzurum İl Teşkilatı'nın yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delege listeleri de resmiyet kazandı.

"Erzurum sıradan bir şehir değildir, bizim şiirimizdir"

Konuşmasına Erzurum'un manevi mimarlarına ve tarihi mekanlarına atıfta bulunarak başlayan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kentin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti: "Bugün burada yalnızca bir kongreyi gerçekleştirmek için toplanmadık. Bugün burada bir hafızanın, bir emeğin, bir mücadelenin ve bizden önce bu kutlu davaya ömrünü vermiş insanların emanetlerinin huzurundayız. Çünkü burası Erzurum! Herkese şehir, bize şiirsin Erzurum! Burası sıradan bir şehir değildir. Burası yiğitler diyarıdır, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, millet iradesinin tarih önünde ayağa kalktığı şehirdir. Gavurboğan'dan Kadana'ya, Rabia Ana'dan Murat Paşa'ya, Gül Ahmet'ten Hacı Cuma'ya her yerinde ayak izimiz vardır. Bizler, Şabakhane'de abdest alıp, Narmanlı Camii'nde namaz kılan Erzurum'un inanmış dava erleriyiz."

Eski yol arkadaşlarına sert tepki: "Ne Haddiniz ne çapınız genel başkanımıza hesap sormaya yetmez!"

Partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in emanetini, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde geleceğe taşıdıklarını belirten Yurdagül, geçmişte parti içinde yer alıp sonradan ayrılan isimleri ve muhalif odakları hedef aldı: "Bizim davamız; vatan, millet, devlet ve Türkiye davasıdır. ve bu dava, kolay zamanların değil; zor zamanların davasıdır. Bizim davamız, yönünü ve anahtarını kaybetmiş, zaferi döneklik ile karıştıran, daha düne kadar Genel Başkanımızın çantasını taşıyan ipsiz sapsızlara ağır gelir! Siz hiçbir zaman bizim vatan ve bayrak sevdamızı anlayamazsınız! Liderimize, partimize ve kutlu davamıza yönelik haksız ve insafsız saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Unutulmamalıdır ki; sizin haddiniz de, çapınız da, yüreğiniz de bizim Genel Başkanımıza hesap sormaya yetmez! Dava sayesinde unvan ve kimlik sahibi olup davaya sırtını dönenleri de asla unutmayacağız. Bu davadan ben dahil hiç kimsenin alacağı yoktur!"

"Bitti dediler, bitmedik; tarih oldular!"

MHP'nin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm kırılma noktalarını kronolojik olarak sıralayan Yurdagül, partinin her defasında daha da güçlenerek ayağa kalktığını ifade etti: "1980'de darbe oldu, MHP bitti dediler; bitmedik. 1991/92'de MHP bölündü bitti dediler; bitmedik. 1997'de Başbuğ Türkeş öldü bitti dediler; bitmedik. 2002'de baraj altı kaldı biter dediler, 2016'da değişim olmazsa bitti dediler, 2017'de parti kurdular bitti dediler, 2022'de ittifaklar kurdular bitti dediler, 2023'te yüzde beş oy alır ve biter dediler; yine bitmedik! Kafaları kalın, anlamıyorlar: MHP gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için mücadele ediyor! MHP bitti diyen niceleri bitti tarih oldu ama MHP bitmedi, Allah'ın izniyle de bitmeyecek!"

"Terörle pazarlık olmaz; Güçlü Türkiye için ekonomi, eğitim ve teknoloji şart"

Türkiye'nin terörle mücadelede çok ağır bedeller ödediğini ve artık gelecekte terörün yerinin olmaması gerektiğini vurgulayan Yurdagül, vizyoner bir kalkınma modeline işaret etti: "Terörle hiçbir şekilde, hiçbir şartta ve durumda pazarlık söz konusu değildir. Bizim hassasiyetimiz nettir: Devletimizin güvenliği, milletimizin birliği, ülkemizin bütünlüğü ve Türkiye'nin bekası... Bunlardan taviz vermeyiz. Dağlarımızda silah değil huzur olsun, Türkiye'nin enerjisi teröre değil kalkınmaya harcansın istiyoruz. Fakat güçlü Türkiye yalnızca güvenlikten ibaret değildir. Gerçekçi olmalıyız ki güçlü Türkiye olmak için; güçlü ekonomi gerekir, güçlü eğitim gerekir, teknoloji gerekir, üretim gerekir."

Çarpıcı metaforlar ve Hz. Ali kıssası

Siyaset sahnesindeki mücadeleleri çarpıcı benzetmelerle nitelendiren ve parti içi hırslara yenik düşenlere Hz. Ali'nin sözüyle gönderme yapan Yurdagül, salonu coşturdu: "Deve de binektir eşek de ama şaha kalkmak ata yakışır. Serçe de kuştur karga da ama yüksekte uçmak kartala yakışır. Çakal da ormanda yaşar, sırtlan da; ama kral olmak aslana yakışır! Sırtlanların cirit attığı siyaset otağında ülkücülük Genel Başkanımıza yakışır! Şahsi hırs ve menfaatleri uğruna bizi sırtımızdan hançerlemek isteyen gafilleri de biliyoruz. Hz. Ali'nin kendisini sırtından hançerleyen gafile bakıp dediği gibi; 'Oysaki sana ne kadar çok iyilik yapmıştım... Bu nankörlük neden?' Rabbim kuluna at verir meydan vermez, meydan verir at vermez. Genel Başkanımızın lütfuyla bugün meydan da bizim, at da bizim!"

"Makamda oturan değil, sahada hesap veren bir teşkilatız"

Yaklaşık 4 yıllık görev süresinin muhasebesini yapan ve özeleştiri yapmaktan çekinmeyen MHP İl Başkanı, "Makamda oturup vatandaşın ayağımıza gelmesini bekleyen bir teşkilat anlayışını hiçbir zaman benimsemedik. 20 ilçemizin tamamında insanımıza ulaşmanın gayreti içerisinde olduk. İnsana dokunmayan siyaset, eksik siyasettir. Bugün bunları övünmek için değil, hesap vermek için anlatıyoruz. Çünkü görev varsa hesap da vardır. Elbette eksiklerimiz olmuştur. Bunları inkar etmek bizim anlayışımıza yakışmaz. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Çünkü büyük hareketler kusursuz oldukları için değil; eksiklerini görüp kendilerini yenileyebildikleri için ayakta kalırlar" şeklinde konuştu.

Erzurum'un kapılarına ve Cumhur İttifakı'na selam

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ittifak ruhuna sadık kaldıklarını belirten Yurdagül, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Erzurum Kongresi'nin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti ama o günün ruhu hala bizimledir. O gün vatanın geleceği konuşuluyordu, bugün Türkiye'nin ikinci yüzyılını konuşuyoruz. Emanet değişmedi, sorumluluk değişmedi. Biz gelip geçiciyiz; asıl olan Türkiye'dir, asıl olan Erzurum'dur. Tebriz Kapı'dan Gürcü Kapı'ya, İstanbul Kapı'dan Erzincan Kapı'ya, Kars Kapı'dan Harput Kapı'ya, Kavak Kapı'dan Kilise Kapı'ya adım adım, karış karış tüm Erzurum'a sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı paydaşlarımızla Erzurum özelinde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. İşte biz buradayız. Ayaktayız. Birlikteyiz. Dadaşlar diyarı olarak Liderimizin ve milletimizin emrindeyiz... Son nefesimize kadar, Ne Mutlu Türküm Diyene!"