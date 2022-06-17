MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır" - Son Dakika
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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır"

17.06.2022 16:43
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklenerek, "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklenerek, "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır" dedi.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Erzurum üzerinden eleştiride bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun siyaseten zihin kanaması geçirdiğini söyleyerek, "Ahmet Davutoğlu belli ki sayı saymayı bilmiyor. Partimizin Genel Başkanı ve Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin Erzurum temaslarını ve bir araya geldiği Dadaşların sayısını çıkarsak, Gelecek Partisi'nin alacağı oy sayısını bile 40'a katlar. Hele bakın şu işe ki, 57 bin üyesi bulunan bir partinin genel başkanı çıkmış, liderimize Erzurum hesabı soruyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'nun 40 yıl hiç uyanmasa başbakanlık gibi bir makamı rüyasında bile göremeyeceğini söyleyen Karataş, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sayesinde başbakan olup, kanatlanıp yükselen Ahmet Davutoğlu'nu belli ki oksijen fena çarpmış. Öyle olmasa ancak akıl tutulması ile tarif bulacak açıklamalar yapmazdı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Erzurum'u bilir, Erzurum da liderimizi bilir. Serok Ahmet, genel başkanımızın sadece Erzurum'da elini sıktığı, toka yaptığı ve hasbihal ettiği Dadaşların oyunu alsa tek başına iktidar olur. Utanmadan ve sıkılmadan kalkmış 'Bahçeli'yi Erzurum'da niye hiç görmedik, Trakya'da niye görmedik?' diyor. Tabii göremezsin, çünkü parçası ve maşası olduğun siyasi akıl senin gözlerini kör etmiş. Ama bu durumdan kurtuluşun yakındır. Çünkü ilk seçimde burnunun üstüne yere çakılacaksın. İşte o zaman sayı saymayı da öğrenmiş olacaksın zaten. Örneğin liderimizin son 10 yılda Erzurum'a hem de defalarca geldiğini de" şeklinde konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Geçmişte Türkiye'nin başına ne geldiyse, milletin masasında değil, emperyalistlerin masalarına kurulanlar yüzünden geldi" diyerek, "Ahmet Davutoğlu'na tek tavsiyemiz, masalara çok güvenmemesi ve mevzilenmemesidir. Çünkü bu aziz millet 6'lı o ganyan masasını nasılsa başlarına geçirecektir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi eleştirmekse Ahmet Davutoğlu'nun haddine değildir. Yattığı uykudan bir an önce uyanmalı, yakın tarihi gözden geçirmeli ve millete rağmen siyaset yapanların yerinin eninde sonunda siyaset çöplüğü olduğunu idrak etmelidir. Ama kendisi bu gerçekle yüz yüze gelmek için illa da burnunun üstüne çakılacağı günü bekliyorsa o da kendi bileceği iştir" dedi. - ERZURUM

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Ahmet Davutoğlu: 'Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı'' Ahmet Davutoğlu: 'Benim Ne Damadım Bakan Oldu, Ne Akrabam Zengin Oldu, Ne Oğlum Devlet İşine Karıştı''
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Davutoğlu, Karataş, Erzurum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: 'Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır" - Son Dakika
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