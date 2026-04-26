MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç göreve başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 17:26  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Sait Kılıç resmen görevine başladı.

Milliyetçi Hareket Parti (MHP) Genel Merkezi tarafından MHP Gaziantep yönetiminin fesh edilmesinin ardından Oğuzeli eski belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç Gaziantep İl Başkanı olarak atandı. Kentte Oğuzeli Belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiyle bilinen Kılıç'ın ataması, teşkilat içinde olumlu karşılandı. İl başkanı olarak atanan Mehmet Sait Kılıç, resmen görevine başlayarak partililerle bir araya geldi. Kılıç, partililere seslenerek, amaçlarının bayrağı daha yükseğe taşımak olduğunu söyledi.

"Tek kaygımız, tek tasamız bayrağı, üç hilali daha yükseğe çıkarmak"

Partililerin yoğun katılım sağladığı ve ilgi gösterdiği törende konuşan Kılıç, "Bizim yönetim anlayışımız ilimizde, bu aziz şehirde, bu mübarek şehirde bütün insanlarımızı kucaklamak, o insanlarımızı ülkücü hareketle, milliyetçi hareketle tanıştırmak ve kucaklaştırmak. Biri iki etmek, ikiyi dört etmek, dördü on altı etmek için mücadele edeceğiz. Hiç kimseye şahsi bir meselemiz yok. Tek kaygımız, tek tasamız bu hareketi bir adım öteye götürmek. Bayrağı, üç hilali daha yükseğe çıkarmak. Onun için ayrıştıran değil, birleştiren, bölen değil, bütünleştiren bir yönetim anlayışıyla sizlere, sizlerle birlikte bu aziz davaya, Türk-İslam ülküsüne, nizam-ı alem davasına, ilahi davaya hizmet edeceğiz. ve Gaziantep'i inşallah sizlerle birlikte şahlandıracağız. Ülkücü hareketin Gaziantep'teki muhteşem geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kaygısı olmasın. Ama bunun için hepinize, hepimize çok büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 17:53:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.