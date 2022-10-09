MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin başörtüsü yasa teklifi açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin başörtüsü yasa teklifi açıklamasına tepki Açıklaması

09.10.2022 23:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin başörtüsü yasa teklifi açıklamasına tepki Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'nin başörtüsü yasa teklifine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'nin başörtüsü yasa teklifine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarıldığını söyledi.

???????Durmaz, 12. Geleneksel Nar, Yöresel Kurutmalık, Kültür ve Sanat Festivali'ndeki konuşmasında, MHP olarak emanete halel getirmemek, aynı hassasiyetle geleceğe taşımak için her alanda çalıştıklarını ve mücadele verdiklerini belirtti.

Parti olarak siyasetlerini tarihi gerçekler üzerine inşa ettiklerini ve attıkları adımları Türk tarihinin omuzlarına yükledikleri sorumlulukla attıklarını ifade eden Durmaz, "Kanla, fedakarlıkla ve büyük gayretlerle kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılına sağlıklı bir şekilde kavuşması, 2053 ve 2071 hedeflerine salimen ulaşması için çabalıyoruz. Başkaları gibi, şehirlerimize yabancı ülkelerin gözlüğüyle bakmıyor, ecdadımıza hakaret etmiyoruz." dedi.

Durmaz, tarihle gurur duyduklarını, kültür ve medeniyetle iftihar ettiklerini ifade etti.

Siyasi çıkar hesabı yaparak, koltuk ve makam uğruna Türkiye'nin doğusunda başka batısında başka konuşmadıklarına işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

" Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' deyip TBMM'de Kandil'i yerle bir edecek askeri tezkereye HDP'yle birlikte 'hayır' demiyoruz. Lafı evelemiyoruz, gevelemiyoruz, teröriste 'terörist' diyoruz. Teröristlerin kravatlı uzantılarıyla hiçbir şekilde iş tutmuyor, seçim birlikteliği yapmıyoruz. Terörist Demirtaş'a özgürlük istemiyor, onunla kahvaltı planı yapmıyoruz. Teröristlere 'gazeteci' diye sahip çıkmıyoruz, teröristlerle basın toplantısı düzenlemiyoruz. CHP'nin HDP'yle olan bağı, teröristlerle ortaya çıkan ilişkisi milletimizin tepkisiyle karşılaşınca, Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değiştirmek için başörtüsüne sarılmıştır."

Durmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü hakkında geçmişte söylediklerinin sıcaklığını koruduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"CHP'nin başörtülü kadınlarımıza kızlarımıza yaptığı eziyetler hafızalarımızda canlıyken, CHP'nin teklifi elbette göstermelik ve gündem değiştirmeye yöneliktir. Zira ülkemizde artık başörtüsü sorunu yoktur, milletimizin de böyle bir gündemi yoktur. Fakat CHP'nin ikiyüzlü siyaseti vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'CHP ve Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda samimiyse Anayasa değişikliği ile sorunu çözelim' teklifine CHP'nin Özgür ve Özel çocuğu topu taca atarak cevap vermiş, Anayasal düzenlemeye karşı olduklarını söylemiş, arkasında da Sayın Kılıçdaroğlu, aynı şekilde Anayasal düzenlemeye destek vermeyeceklerini açıklamıştı. CHP'nin manevi değerlerimizle ilişkisi işte bu samimiyettedir. Hiç kimse bize hikaye anlatmasın CHP demek HDP demektir, CHP demek İP demektir, HDP demek PKK demektir."

Durmaz, MHP'nin önce ülke ve millet anlayışıyla siyaset yaptıklarını ve seçimleri değil nesilleri düşündüklerini sözlerine ekledi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da festivalle ilçe ekonomisi ve tanınırlığına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Festival kapsamında "en güzel nar" ve "en güzel kurutmalık" yarışması kategorisinde üreticilere ödül verildi.

Festival Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan ile Şarkıcı Ahmet Şafak sahne almasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'nin başörtüsü yasa teklifi açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

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