MHP Genel Başkan Yardımcısı: 'MHP, siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret değildir' - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı: 'MHP, siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret değildir'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, MHP'nin siyasi faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu ve MHP'nin sadece bir siyasi parti olmadığını vurguladı.

31.08.2024 16:42
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı- İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, " MHP, siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP'nin Yeni Dönemde Gerçekleştireceği Siyasi Faaliyetlere" dair yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere MHP, Türkiye'de milli bilincin ve varlık refleksinin diri kalmasında kritik rol oynayan bir siyasi partidir.

Dolayısıyla partimizin yıllardır gerçekleştirdiği her siyasi faaliyet, ortaya koyduğu her tavır ve hayata geçirdiği bütün politikalar; bu işlevi dikkate alınarak sürdürülmektedir.

MHP, siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret değildir" ifadesini kullandı.

"Derin bir tarih şuuruna, kökü binlerce yıla uzanan millet ve devlet aklına dayanan siyaset felsefesine malik MHP kadroları; sosyal, kültürel ve fikir hayatımızda da önemli bir fonksiyon icra etmektedir" diyen Yalçın açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hayat sürdüğümüz coğrafyada vuku bulan olaylar, dünyada meydana gelen son hadiseler, MHP'nin üstlendiği tarihi misyonun ehemmiyeti kadar, hem karar vericilerin hem de milli birlik ve bütünlüğümüz istikametinde siyaset yapan partilerin sorumluluk payını katbekat arttırmıştır.

Gerek bölgemizde, gerekse yerküremizde insanlığın geleceği açısından köklü değişikliklerin yaşanacağı, yeni bir küresel düzenin ayak seslerinin hissedildiği sancılı bir süreçten geçmekteyiz.

Dünyaya nizam vermek bahanesiyle asırlardır insan hak ve hürriyetleri gibi temel kavramları istismar eden küresel aktörler tarafından, yeni bir sömürü düzeni tesis etmek için bu kez bütün yüksek beşeri normların çiğnendiğine şahit olunmaktadır.

Beşeriyetin akıbeti açısından endişe verici bu gelişmeler; coğrafyamızın barış ve süküna kavuşması, yeryüzünün selamete erişebilmesi, insanı insan yapan değerlerin yaşatılabilmesi için 21. asrın Türkiye yüzyılı olması yolunda çaba gösteren herkese ağır mesuliyetler yüklemektedir.

Bu çerçevede; TBMM'nin Ekim ayında açılmasıyla başlayacak yeni yasama döneminden itibaren, iç meselelerle ilgili atılacak adımlar yanında, ülkemizin bölgesinde ve dünyada sürdürmekte olduğu küresel politikaların devamı, global aktörlerin Türkiye'ye dönük planları gibi hususlar, gündemde önemli yer işgal edecektir.

Yeni dönem; hem Türkiye'nin iç sorunlarının aşılmasına, hem de küresel ölçekteki hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak üzere birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize varlığını adayan siyasi partiler için büyük bir imtihan evresi olacaktır.

Bilhassa muhalefetteki partilerin, tribünlere oynamak ve "erkenden erken seçim rüyaları görmek" yerine, Türkiye'nin önündeki iç ve dış engellerin aşılmasına ne mikyasta katkı sağlayacakları önem arz etmektedir."

MHP'nin; Türkiye'nin hızını kesmek için yoluna düşürülen suni heyelan taşlarını temizlemek için üzerine düşen görevi, yeni dönemde de olanca gücü ve samimiyetiyle yerine getirme gayretinde olacağını vurgulayan Yalçın şunları kaydetti:

"Önümüzdeki siyasi sürece hazırlık bağlamında; partimizce öncelikle 19 Eylül 2024 tarihinde genel merkezimizde saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bilahare 21 Eylül 2024 tarihinde de yine genel merkezimizde saat 14.00'te İl Başkanları toplantısı yapılacaktır.

Toplantılar vesilesiyle Türkiye gündemindeki bütün öncelikli konular masaya yatırılarak fikir teatisinde bulunulacaktır.

Söz konusu toplantılarda ortaya atılan görüşler doğrultusunda varılacak ortak kararlar, partimizin daha sonraki siyasi adımlarının tayininde yol gösterici olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı: 'MHP, siyaset platformunda yer alan herhangi bir partiden ibaret değildir' - Son Dakika

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