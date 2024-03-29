MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya\'da Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Kalaycı ilk olarak Bozkır'ın Hamzalar, Armutlu, Dereiçi, Söğüt ve Üçpınar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırsal mahallelerin, merkez mahallelerdeki hizmetlerin aynısını aldığını ve bu hizmetlerin getirilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkısı olduğunu ifade eden Kalaycı, "İlçenin daha fazla yatırım alabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin desteği gerekir." dedi.

Kalaycı, muhalefeti de eleştirerek, belediye başkanlarının seçim vaatlerini hatırlamadığını dile getirdi.

Muhalefetin yaptığı tek şeyin koltuk kavgası olduğunu anlatan Kalaycı, "Şimdi de birbirlerine düştüler. Hakaretler havada uçuşuyor. CHP, PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girmiş durumda. Vatanına, milletine sadık olan kimse bunların yaptığını kabul etmez. Bunların Atatürk ile de bir bağı kalmamış." diye konuştu.

Kalaycı vatandaşlardan AK Parti Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı için destek istedi.

Ardından Doğanhisar'da konuşan Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'den oluştuğunu hatırlatarak, "Bu iki partinin dışında seçmenden oy isterken 'Biz de Cumhur İttifakındanız' diyen diğer partilerin adaylarına itibar etmeyin." dedi.

Kalaycı burada da MHP Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir için destek istedi.