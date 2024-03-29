MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya\'da Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'nın Bozkır ve Doğanhisar ilçesinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.
Kalaycı ilk olarak Bozkır'ın Hamzalar, Armutlu, Dereiçi, Söğüt ve Üçpınar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırsal mahallelerin, merkez mahallelerdeki hizmetlerin aynısını aldığını ve bu hizmetlerin getirilmesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli katkısı olduğunu ifade eden Kalaycı, "İlçenin daha fazla yatırım alabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin desteği gerekir." dedi.
Kalaycı, muhalefeti de eleştirerek, belediye başkanlarının seçim vaatlerini hatırlamadığını dile getirdi.
Muhalefetin yaptığı tek şeyin koltuk kavgası olduğunu anlatan Kalaycı, "Şimdi de birbirlerine düştüler. Hakaretler havada uçuşuyor. CHP, PKK'nın uzantısı DEM Parti'nin kontrolüne girmiş durumda. Vatanına, milletine sadık olan kimse bunların yaptığını kabul etmez. Bunların Atatürk ile de bir bağı kalmamış." diye konuştu.
Kalaycı vatandaşlardan AK Parti Belediye Başkan Adayı Sadettin Saygı için destek istedi.
Ardından Doğanhisar'da konuşan Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'den oluştuğunu hatırlatarak, "Bu iki partinin dışında seçmenden oy isterken 'Biz de Cumhur İttifakındanız' diyen diğer partilerin adaylarına itibar etmeyin." dedi.
Kalaycı burada da MHP Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir için destek istedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, herkese kapılarının açık olduğunu ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Özhaseki, ayrıca depremsellik konusunda Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Bakan, Muğla için Aydın Ayaydın'ın bir şans olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, seçim dönemlerini millete hesap verme ve gelecekte yapacaklarının ruhsatını alma vesilesi olarak gördüklerini belirtti. Ayrıca, kirli pazarlıkların olduğunu ve CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayının bu tezgahların peşinde olduğunu söyledi. Erdoğan, seçim sahada kazanılır diyerek sandıklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
TÜGVA İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen aile iftarında AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmalar yaptı. Kasapoğlu, TÜGVA'nın gençlik hareketi olarak ülke genelinde önemli çalışmalara imza attığını belirtirken, Saygılı ise TÜGVA'nın Türkiye'nin gerçek gücü olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sandık görevlilerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, kendi hakkını koruma reflekslerinin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Trabzon'da sandıktan güçlü çıkacaklarına inandığını ve Büyükşehir ile ilçeleri alacaklarını söyledi.
Şırnak Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kaymakam Koç, katılımcılara teşekkür ederek, her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'u desteklemek için şartlarını sıralamasıyla ilgili Yeniden Refahlı İBB adayı Mehmet Altınöz sessizliğini bozdu. Altınöz, adaylıktan çekilmenin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz." dedi.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini ve hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Varank, rakip olduklarını iddia edenlerin millete hizmet dertlerinin olmadığını vurgulayarak, pazar günkü seçimde destek beklediklerini ifade etti.
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