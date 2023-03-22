MHP'li Semih Yalçın'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirme: Olağan dışı hareketler gözlemledik - Son Dakika
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MHP'li Semih Yalçın'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirme: Olağan dışı hareketler gözlemledik

22.03.2023 15:58
MHP'li Semih Yalçın'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirme: Olağan dışı hareketler gözlemledik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın internet üzerinden yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında sıra dışı hareketler gözlemlendiğini öne sürdü. Yalçın, "İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için internet üzerinden yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında olağan dışı hareketler gözlemlendiğini belirtti. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler dolayısıyla MHP bünyesinde oluşturulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını ve aday adaylığı başvurularının büyük bir titizlikle incelemeye alındığını belirtti.

ŞAHSEN BAŞVURU SAYISI: 4 BİN 693

Milletvekili aday adaylığı için partiye müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvurularının kabul edildiğini aktaran Yalçın, internet üzerinden ve bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran kişi sayısının 4 bin 693 olduğu bilgisini paylaştı.

"MÜRACAATLARIN ÖNEMLİ BİR KISMININ TAMAMLANMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

Sadece internet üzerinden başvuranların sayısının ise 2 bin 804 olduğunu bildiren Yalçın, şunları kaydetti; "İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığı görülmüştür.

FETÖ VE PKK İDDİASI

İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir."

YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Aday başvuru sayı doğru ise mhp de bir ümit var Cevap Yaz 14 15 Yayından Kaldır
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