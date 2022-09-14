Beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun , MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile valiliğe gelen Aydın, Vali Makas ile bir süre makamında sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika

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