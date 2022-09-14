MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

14.09.2022 17:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

Beraberinde Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ile valiliğe gelen Aydın, Vali Makas ile bir süre makamında sohbet etti.

Vali Makas, Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kamil Aydın, Erzincan, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Vali Makas'a ziyaret - Son Dakika
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