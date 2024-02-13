MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK\'nın çekim alanına girmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kısık ateş altında olduğunu ve gizli pazarlıklar sarmalında bulunduğunu belirterek, sandık ittifakı kisvesiyle PKK'nın çekim alanına girdiğini söyledi. Bahçeli, bu durumun Türkiye'nin güvenliği açısından büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

13.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP kısık ateş altında, gizli pazarlıklar sarmalında, sandık ittifakı kisvesiyle DEM'in yani PKK'nın çekim alanına girmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP, PKK'nın çekim alanına girmiştir - Son Dakika
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