MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

18.03.2026 16:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'nin yalnızca bir şehrin adı olmadığını, tarih ve coğrafyanın şühedayla kenetlenmesinin timsali, vatan savunmasının nice kahramanlık sahneleriyle birleşmesinin aziz nişanesi olduğunu belirtti.

Sayfaları kapanmamış, henüz tesirleri kaybolmamış Birinci Dünya Savaşı'nın zaman ve mekan içindeki güç dengelerini temelinden değiştiren 111 yıl önceki Çanakkale ruhu olduğuna vurgu yapan Bahçeli, bu ruhun Türk milletinin çağlar ve zamanlar üstü kudretiyle eklemlenerek muhasara altında tutulan vatan topraklarına can verdiğini, müstevli emel ve hedeflerin iman ve irade duvarına çarparak püskürtüldüğünü anlattı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi beka onuruna ve istiklal şerefine sahip çıkma azim ve dirayetini fedakarca gösteren büyük bir milletin hak edilmiş mükafatı olarak tezahür etmiştir. Bu kapsamda küresel siyasetin akış yatağı, tarihin ilerleyiş yönü, çoklu ve çok boyutlu stratejik ilişkilerin yörüngesi müessir şekilde değişime uğramıştır. Türk milleti Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini, mukadderat ve mukaddesat kilidinin açılmasına göz yummayacağını Çanakkale'de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra etmiştir."

Asırlara sari milli akıl ve ahlakın terkibiyle, sabrın ve şükrün teşekkülüyle, aynı zamanda ustalıkla belirlenen savunma stratejisinin imanla yanıp tutuşan gönüllerle tekleşmesiyle Çanakkale geçilemez, ele geçirilemez olmuş, böylelikle süregelen savaşın seyri ve serencamı derinden etkilenmiştir. Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir. Bunun yanında Çanakkale bir şuurdur, bir duruştur, bir duyuştur, bir inanıştır, kökeni ve yöresi ne olursa olsun aziz millet varlığında kaynaşmış ve kucaklaşmış muhterem bir neslin milli birlik ve kardeşlik hissiyatında anıtlaşmasıdır. Nihayet anıtlaşan bu mücadele mirası tam bağımsızlığın harcını karmıştır. Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır."

"Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de Türkiye'nin önüne geçilemeyecektir"

Yan yana, yüz yüze, el ele, omuz omuza, siper siper büyüyen, tabyalardan yükselip, mevzilerden taşıp ehli salibin işgal projelerini söndürenin milli birliğin eşsiz direnci, milli kardeşliğin emsalsiz kuvveti olduğunu belirten Bahçeli, "İç cephe sağlam tutulunca dış kaynaklı hiçbir hain ve hayasız saldırının işe yaramadığı, sonuç alamadığı ve alamayacağı Çanakkale'nin her karışında tevsik ve teyit edilmiştir. Dünyanın en büyük şehitliğinde koyun koyuna yatan kahraman şehitlerimiz, esasen bizlere çok şeyler öğretmişler, en başta da aynı safa girerek etten duvar örmenin, biri düşerken diğerinin nasıl yükseldiğinin hayranlık uyandıran fazilet ve feragatini göstermişlerdir." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, düşmansız Türkiye'den Terörsüz Türkiye'ye geçen uzun seneler boyunca gıpta edilecek tarihsel seciyenin öz ve kök değerlerin, birlik ve bütünlüğü daha da tahkim ve takviye ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İçimiz bir olduktan sonra dışımızın ne kadar karışık ve kaotik olmasının herhangi bir ehemmiyet arz etmeyeceğini tescillemiştir. Çanakkale, bir yönüyle Türk milletinin kardeşlik zaferi olarak tevil ve tesmiye edilmelidir. Bu muhteşem emaneti kararlılıkla muhafaza ettiğimiz takdirde etrafımızda devamlı genişleyen savaş ve çatışma kuşağına karşı barış, huzur ve kardeşlikle set çekmek, sınır güvenliğimizi, vatan coğrafyamızı ve milli varlığımızı her türlü tehdit ve tehlikelerden korumak muhakkak sağlanacaktır. 111 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda husumeti yüzdürenlerin aşağı yukarı bir benzerine Hürmüz Boğazı'yla ilgili zalim niyetlerde de tesadüf edilmekle birlikte, ihtiyaç duyulan mukavemetin ve muktedir iradenin Çanakkale'den süzülerek çıkarılması gerektiğini bilhassa ifade etmek lazımdır. Çünkü Çanakkale mazlum milletler için de esin, erdem ve ilham kaynağıdır, velhasıl kelam hep de böyle kalacaktır."

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'de devleşen bütün kahramanlarımızı, bir hilal uğruna fedayı can etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Dün Çanakkale geçilemedi, bugün de Türkiye'nin önüne geçilemeyecektir."

Kaynak: AA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması - Son Dakika
