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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: "Bir isyan denemesidir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: "Bir isyan denemesidir"

11.02.2022 00:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: "Bir isyan denemesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Kemal Kılıçdaroğlu) Dün akşam yine kameranın karşısına geçip 'elektrik faturasını ödemeyeceğini' ifade ve iddia etmiş.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Kemal Kılıçdaroğlu) Dün akşam yine kameranın karşısına geçip 'elektrik faturasını ödemeyeceğini' ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası" açıklamasına yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı" diyen Bahçeli, "Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır. Dün akşam yine kameranın karşısına geçip 'elektrik faturasını ödemeyeceğini' ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkar meydan okumaya göz yumulamaz" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği takdirde elektriğinin kesilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm. Bu kapsamda her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır. Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur" dedi. - ANKARA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, İsyan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 'Bir isyan denemesidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: "Bir isyan denemesidir" - Son Dakika
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