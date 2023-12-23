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MHP Lideri Bahçeli, Şehit Olan Askerler İçin Açıklama Yaptı - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli, Şehit Olan Askerler İçin Açıklama Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan altı askere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, teröristlerin kökünü kazımak için mücadeleye devam edileceğini söyledi.

MHP Lideri Bahçeli, Şehit Olan Askerler İçin Açıklama Yaptı
23.12.2023 - 14:04,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu dün şehit olan altı askere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında harekat icra eden Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir geçici üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen altı askere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öfkemiz acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerin kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörizmle mücadele sonuna kadar devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milliyetçi Hareket Partisi, PKK, Güvenlik, Politika, Son Dakika

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