MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir"

24.05.2022 18:59

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir"

- "Türkiye seçeneksiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir

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Kaynak: İHA

MHP Genel Başkanı, Kuzey Avrupa, Kandil Dağı, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç'tedir" - Son Dakika
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