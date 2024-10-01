MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz.

01.10.2024 20:46
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." dedi.

Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." yanıtını verdi.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Spor, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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