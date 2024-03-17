MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay'ının ardından delegelere yönelik "Şahsıma Genel Başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü azim ve sadakatle davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim." ifadesini kullandı.
Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay'ına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurultayın, MHP'nin 55 yıllık mazisine yakışan bir olgunluk, muhteşem bir katılım, göğüs kabartan bir heyecan, emsalsiz bir sağduyu, hayranlık uyandıran bir vakarla gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Şahsıma Genel Başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü azim ve sadakatle bir elimde üç hilalli sancak, diğer elimde al bayrak, dilimde dua, yanımda dava arkadaşlarım, arkamda şehitlerimizin hatıraları, gönlümde vatan ve millet sevgisi eşliğinde davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim.
Ne mutlu bizlere ki kurultayımız şölen havasında ve imrenilecek demokratik bir ortamda yapılmıştır. Türk milliyetçilerinin demokrasiye bağlılığı çok güçlü şekilde teyit edilmiştir. Kurultayımızda kaybeden yoktur, tam tersine kazanan milliyetçi-ülkücü harekettir, tüm dava ve gönül insanlarımızdır. Biriz, diriyiz, kardeşiz, ülküdaşız, hep birlikte kızıl elmanın izinde, İ'la-i Kelimetullah davasının peşindeyiz."
"Dava arkadaşlığının şan ve şerefinden ödün verilmeyecektir"
Bugüne kadar MHP'nin pek çok ayrılık ve bölünme yaşadığını hatırlatan Bahçeli, "Yola çıktıklarımız, ilerleyen zamanlarda yoldan çıkmış, hafif bir sallantıda yolunu değiştirmiş, çıkarlarının istasyonunda yeni yol arkadaşları bulmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.
Partinin her seferinde, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmasını bildiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Güçten ve gözden düşeceğimizi, zayıflayıp, marjinalleşeceğimizi zanneden gafiller sayısız defa sukutu hayale uğramışlardır. Davasını omuzlamak yerine, davanın omuzlarına basıp kendilerini ve nefislerini yükseltmeye niyetlenen bedhahlar mahcup olmuşlar, başları önünde aramızdan ayrılıp gitmişlerdir.
MHP'de hizip yoktur, adamın adamı yoktur, dar kadroculuk yapan yoktur, dedikodu şantiyesi işleten yoktur, fitne tezgahı açan yoktur, nitekim olmasına da asla ama asla göz yumulmayacak, izin verilmeyecektir. O devirler geride kalmıştır. Eski çamlar bardak olmuştur. Gidenler gitmiştir, geride kalan imanlı ve ülkücü yüreklerle, davamızın ahlak ve onurundan, dava arkadaşlığının şan ve şerefinden kesinlikle ödün verilmeyecektir."
Türkiye gibi, milliyetçi-ülkücü hareketin de kurşun gibi ağır günlerden geçerek bugünlere geldiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçilerinin, vatanı ve milleti için hiçbir hesap yapmadan canını bile seve seve veren bir ruhun ve inancın temsilcisi olduklarını kaydetti.
Bahçeli, geçmişte yaşananların her açıdan paha biçilmez birer tecrübe olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.
Tarihi bir davanın bugünkü mensupları olarak emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımanın asli vazifeleri olduğunun altını çizen Bahçeli, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu can bu tende durduğu müddetçe, davamızın hisarlarına konmaya çalışan baykuşlara, yarasalara, akbabalara müsaade etmeyeceğim. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmeyeceğim. Haklı ve haysiyetli mücadelemizi inançla sürdüreceğim. Hep birlikte, Türk ve Türkiye sevdamızdan en ufak sapma göstermeyeceğiz. İlkeli, dürüst, temiz ve pirüpak duruşumuzla milletimizin çarpan kalbi, duyan kulağı, hisseden vicdanı, haykıran nefesi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
-" Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır"
Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine yapılan çok sayıda müracaatın memnuniyet verici olduğunu ve partinin gücüne güç kattığını ifade etti.
14. Olağan Büyük Kurultay'ın, yeni yüzyılın ilk kurultayı olduğunu, bu nedenle büyük sorumluluk altında bulunduklarını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:
"14 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm imkan ve irademizle çalışacağız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin demokratik tecellisi, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın gücüne güç katacaktır. Türk devrinde zillete yer yoktur, emperyalizme yakasını kaptıran işbirlikçi muhalefet anlayışına fırsat yoktur, DEM'lenenlerin esamisi okunmayacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır.
Türk devrinin koçbaşı da büyük Türk milletidir. Kalbi Türk milleti için atan, gönlü aziz şehitlerimizle yanan ve kucaklaşmak için tek bilek olan ülküdaşlarımla övünüyorum. Türkiye sevdalısı MHP mensupları Türklüğün var oluş beyanıdır."
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçildi - Son Dakika
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batmanlı olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, hukuk ve adalet meselelerinin kontrolünün olmadığını ve bu durumun ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirtti. Babacan, vergi ve faiz artışlarının enflasyon ve yoksulluğa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, ülkenin başında bulunan Erdoğan zihniyeti ve keyfilik olduğu sürece sorunların çözülemeyeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı. Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi. Hatimoğulları, ortak ve eşit yaşamı kurana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı. Hakkari'de de Sümbül Mahallesi Tekser Otogar mevkisinde nevruz kutlaması yapıldı. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından alana alınan katılımcılar, ateş yaktı, şarkılar eşliğinde halay çekti. Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitinginin ardından Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli ve Ümraniye'de seçim çalışmalarına devam etti. Özkan, Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mahalleler Birliği Buluşması'na katıldı ve vatandaşlarla kentsel dönüşüm hakkında sohbet etti. Ardından Ümraniye'ye geçen Özkan, partisinin seçim standını ziyaret etti ve diğer siyasi partilerin stantlarına da uğrayarak başarılar diledi. Esnaf ziyaretinde bulunan Özkan, vaatlerini anlatarak oy istedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte Kurtuluş ve Efekent pazaryerlerinde vatandaşlarla buluştu. Yetişkin, halka hizmet etmek için el ele vereceklerini ve kent sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Çekmeköy-Taşdelen Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'daki metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracaklarını ve 650 kilometreye ulaştıracaklarını söyledi. Kurum, yeni yollar, tüneller ve kavşaklarla İstanbul'daki trafik sorununa son vereceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yapılan açılışta yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yılmaz, ayrıca deprem bölgelerine ciddi manada yatırım yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?