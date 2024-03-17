MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultay'da tekrar Genel Başkan seçildi

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay'ının ardından delegelere yönelik "Şahsıma Genel Başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü azim ve sadakatle davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, partisinin 14. Olağan Büyük Kurultay'ına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurultayın, MHP'nin 55 yıllık mazisine yakışan bir olgunluk, muhteşem bir katılım, göğüs kabartan bir heyecan, emsalsiz bir sağduyu, hayranlık uyandıran bir vakarla gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şahsıma Genel Başkanlık görevini bir kez daha emanet ve tevdi etmelerinden dolayı aziz dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü azim ve sadakatle bir elimde üç hilalli sancak, diğer elimde al bayrak, dilimde dua, yanımda dava arkadaşlarım, arkamda şehitlerimizin hatıraları, gönlümde vatan ve millet sevgisi eşliğinde davamızın ve partimizin yükselişine sonuna kadar hizmet edeceğim.

Ne mutlu bizlere ki kurultayımız şölen havasında ve imrenilecek demokratik bir ortamda yapılmıştır. Türk milliyetçilerinin demokrasiye bağlılığı çok güçlü şekilde teyit edilmiştir. Kurultayımızda kaybeden yoktur, tam tersine kazanan milliyetçi-ülkücü harekettir, tüm dava ve gönül insanlarımızdır. Biriz, diriyiz, kardeşiz, ülküdaşız, hep birlikte kızıl elmanın izinde, İ'la-i Kelimetullah davasının peşindeyiz."

"Dava arkadaşlığının şan ve şerefinden ödün verilmeyecektir"

Bugüne kadar MHP'nin pek çok ayrılık ve bölünme yaşadığını hatırlatan Bahçeli, "Yola çıktıklarımız, ilerleyen zamanlarda yoldan çıkmış, hafif bir sallantıda yolunu değiştirmiş, çıkarlarının istasyonunda yeni yol arkadaşları bulmuşlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Partinin her seferinde, tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmasını bildiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Güçten ve gözden düşeceğimizi, zayıflayıp, marjinalleşeceğimizi zanneden gafiller sayısız defa sukutu hayale uğramışlardır. Davasını omuzlamak yerine, davanın omuzlarına basıp kendilerini ve nefislerini yükseltmeye niyetlenen bedhahlar mahcup olmuşlar, başları önünde aramızdan ayrılıp gitmişlerdir.

MHP'de hizip yoktur, adamın adamı yoktur, dar kadroculuk yapan yoktur, dedikodu şantiyesi işleten yoktur, fitne tezgahı açan yoktur, nitekim olmasına da asla ama asla göz yumulmayacak, izin verilmeyecektir. O devirler geride kalmıştır. Eski çamlar bardak olmuştur. Gidenler gitmiştir, geride kalan imanlı ve ülkücü yüreklerle, davamızın ahlak ve onurundan, dava arkadaşlığının şan ve şerefinden kesinlikle ödün verilmeyecektir."

Türkiye gibi, milliyetçi-ülkücü hareketin de kurşun gibi ağır günlerden geçerek bugünlere geldiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçilerinin, vatanı ve milleti için hiçbir hesap yapmadan canını bile seve seve veren bir ruhun ve inancın temsilcisi olduklarını kaydetti.

Bahçeli, geçmişte yaşananların her açıdan paha biçilmez birer tecrübe olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Tarihi bir davanın bugünkü mensupları olarak emaneti en güzel şekilde koruyup geleceğe taşımanın asli vazifeleri olduğunun altını çizen Bahçeli, "Özellikle ifade etmek isterim ki bu can bu tende durduğu müddetçe, davamızın hisarlarına konmaya çalışan baykuşlara, yarasalara, akbabalara müsaade etmeyeceğim. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmeyeceğim. Haklı ve haysiyetli mücadelemizi inançla sürdüreceğim. Hep birlikte, Türk ve Türkiye sevdamızdan en ufak sapma göstermeyeceğiz. İlkeli, dürüst, temiz ve pirüpak duruşumuzla milletimizin çarpan kalbi, duyan kulağı, hisseden vicdanı, haykıran nefesi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

-" Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır"

Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine yapılan çok sayıda müracaatın memnuniyet verici olduğunu ve partinin gücüne güç kattığını ifade etti.

14. Olağan Büyük Kurultay'ın, yeni yüzyılın ilk kurultayı olduğunu, bu nedenle büyük sorumluluk altında bulunduklarını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"14 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimlerinde MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm imkan ve irademizle çalışacağız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin demokratik tecellisi, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın gücüne güç katacaktır. Türk devrinde zillete yer yoktur, emperyalizme yakasını kaptıran işbirlikçi muhalefet anlayışına fırsat yoktur, DEM'lenenlerin esamisi okunmayacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhur İttifakı'dır.

Türk devrinin koçbaşı da büyük Türk milletidir. Kalbi Türk milleti için atan, gönlü aziz şehitlerimizle yanan ve kucaklaşmak için tek bilek olan ülküdaşlarımla övünüyorum. Türkiye sevdalısı MHP mensupları Türklüğün var oluş beyanıdır."