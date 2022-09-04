Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST KARADENİZ 2022'de yaptığı konuşmada, "Ey Yunan, bak tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var, İzmir 'i unutma." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bahçeli'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarına destek Açıklaması - Son Dakika

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