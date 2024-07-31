MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Haniye'nin suikasta uğraması durumunda vahim sonuçlar doğuracağını belirtti - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Haniye'nin suikasta uğraması durumunda vahim sonuçlar doğuracağını belirtti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Haniye\'nin suikasta uğraması durumunda vahim sonuçlar doğuracağını belirtti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Haniye'nin suikasta uğraması durumunda çok boyutlu yansımalar ve operasyonel yankılar olacağını söyledi. Bahçeli, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve Orta Doğu'daki çatışma alanlarının genişlemesinin toplu bir savaşın işaret fişeği olduğunu ifade etti.

31.07.2024 12:21
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir. İsrail'in Gazze'ye ve nihai aşamada Lübnan'a yönelik saldırılarına eş zamanlı olarak İsmail Haniye'nin katledilmesi hiç şüphesiz vahim sonuçlar doğuracaktır. Mezkur suikastın İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları kaçınılmazdır. Kartlar açık oynanmaktadır. Adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir. Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına sessiz ve seyirci kalan uluslararası toplum derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı

'TEHDİT ÇOK BÜYÜKTÜR'

Orta Doğu'daki çatışma alanlarının kademeler halinde genişlemesinin, toplu ve yaygın bir savaşın işaret fişeği mahiyetinde olduğunu kaydeden Bahçeli, "Tehlike çok ciddidir. Tehdit çok büyüktür. Daha üzücü olanı ise İsrail ile Filistin arasında barış umutlarının gittikçe kösteklenmesi ve körelmesidir. Bu karanlık tablonun başta İsrail olmak kaydıyla hiçbir ülkeye faydası dokunmayacaktır. Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir. Tarihin keskin virajlarıyla karşılaştığımız bugünlerde, İslam ülkeleri mutlak surette bir değerlendirme yapmak, ölüm sessizliğinden kurtulmak, üç maymunu oynayan atalet ve acziyetten derhal vazgeçmek durumundadır. Aksi halde son pişmanlığın en küçük müessir sonucu olmayacağı gibi insani ve İslami değerler açısından da sıralı iflaslar resen ifşa ve ilan edilmiş sayılacaktır. Hamas Siyasi Büro Şefi Sayın İsmail Haniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, Filistin halkıyla baş sağlığı dileklerimi paylaşıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Haniye'nin suikasta uğraması durumunda vahim sonuçlar doğuracağını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsmail Haniye'nin suikasta uğraması durumunda vahim sonuçlar doğuracağını belirtti - Son Dakika
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