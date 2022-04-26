MHP Genel Başkanı Bahçeli: "270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır"

26.04.2022 10:52

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır" -"Milletiyle birleşip küresel yağmaya direnen liderler ve hükümetler indirilmek istenmektedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır"

-"Milletiyle birleşip küresel yağmaya direnen liderler ve hükümetler indirilmek istenmektedir. Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi artık hayaldir"

-"Bu aşamada bilhassa Türkiye geri dönülemez bir yoldadır"

-"1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık hocamız der ki "Vatan alalede bir toprak parçası değildir. Müsterek tarih toplumları millet yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur"

-"Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında boğulacaktır. Bu meselenin başka yolu yoktur"

-"Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, nifak üretenler, topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de ağır şekilde ödeyeceklerdir"

-"Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Teröristlerin ülkemize sızma sahaları kapatılmıştır. Pençe-Kilit harekatıyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır"

-"PKK/YPG için emniyetli hiçbir bölge yoktur. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içindedir. Hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve hepsinin sonu gelmiştir"

-"Hava harekatları ile terör örgütünün hayat damarları kesilmiş ve koparılmıştır. Terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir"

-"17 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatılmıştır, terör barınakları yerle bir edilmiştir. Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır' - Son Dakika


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