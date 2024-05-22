MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarıyla düzenlenecek olan kampa katılacak. Kampta, Türk gençliğinin gelişimi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi konusunda sunumlar yapılacak.

22.05.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanları ile bir araya geleceği kamp, 24-26 Mayıs'ta Kızılcahamam'da düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre Bahçeli, gelenekselleşen Kızılcahamam'daki kampları kapsamında milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarından sonra bu hafta da Ülkü Ocakları il başkanları ile bir araya gelecek.

Türk gençliğinin gelişimi ve çağın şartlarına uygun donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi konusunda daha önce çok kez Ülkü Ocakları il başkanlarına yönelik düzenlenen kamp programı, 24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Sunumlar yapılacak

Genel Başkan Bahçeli'nin ilk konuşmayı yapacağı kampta, Ülkü Ocakları il başkanlarına çeşitli konularda uzman isimlerce bilgilendirmelerde bulunulacak.

Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu tarafından koordine edilen program kapsamında Ülkü Ocakları il başkanlarına "Türk gençliği, Türkiye gündemi, Türk dünyası ve uluslararası gelişmeler, teknoloji kullanımı ve toplumu ilgilendiren meseleler hakkında" kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:26 Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi Kanaldaki obruk oluşumu saniye saniye görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 16:13:52. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları il başkanlarıyla bir araya gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement