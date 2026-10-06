MHP Genel Merkezi, Salihli İlçe Başkanlığına Zeki Kayda\'yı atadı

MHP Genel Merkezi, Salihli İlçe Başkanlığına Zeki Kayda'yı atadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Salihli ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına genel merkez tarafından geçmiş dönem Belediye Başkanı Zeki Kayda atandı. Kayda, yeni yönetimle birlikte Salihli için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde MHP İlçe Başkanlığına genel merkez tarafından geçmiş dönem Belediye Başkanı Zeki Kayda atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından gözler Genel Merkez'in vereceği karara çevrilmişti. Manisa İl Kongresi'nin gerçekleştirilmesinin ardından MHP Genel Merkezi, Salihli için kararını verdi. MHP Genel Merkezi tarafından geçmiş dönem Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Salihli İlçe Başkanlığı görevine atandı.
"Salihli için çalışmaya devam edeceğiz"
MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, yeni yönetimle birlikte Salihli için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Yüksel Okal, Sabri Demir, Havva Nevin Dinç, Hatice Balcı, Tayfun Demirdoğan, Ahmet Efe, Harun Süner, Şerafettin Karabulut, Erkan Baştimur, İbrahim Kahraman, Okan Özdoğan, Mehmet Şakir Çiçek, İrfan Demir, Rasim Paşa, Mevla Gültekin, Mehmet Balcı, Ufuk Uludağ, Şadi Ekimoğlu, Ercan Yıldız, Süleyman Kızıltuğ, Memduh Avşar, Serkan Kaplan, Osman Güner, Ufuk Dönmez, Ömer Er, Hakan Kaya, Mehmet Fatih Sarıkaya, Mert İnci, Hamdi Çıtak, Mustafa Kartal, Vedat Ateş, İlyas Saltık, İsmail Zeybek, Ali Erkısa, İsa Uyar, Niyazi Berk Yıldırım ve Hasan Özer'den oluştu.
Öte yandan yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapacağı öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?